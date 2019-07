Xiaomi amplia la propria line-up Android One con Mi A3

ha annunciatol’espansione della propria gamma di smartphone Android One con l’introduzione diMi A3 vantae un ampio sensore da 1/2” per foto diurne ad altissima risoluzione. L’obiettivo ultra-grandangolare da 8 megapixel rileva in maniera intelligente quando l’utente sta fotografando immagini ampie e consiglia quando passare alla modalità ultra-grandangolare per uno scatto ottimale. E per completare il tutto, il rilevamento automatico integrato delle scene con AI applica automaticamente la regolazione fotografica per aiutare gli utenti a catturare l’immagine perfetta, ogni volta.Sulla parte frontale, Mi A3 utilizzache combina quattro pixelper formare grandi pixel da 1,6μm e permette di catturare maggiori dettagli in condizioni di scarsa illuminazione.L’esclusiva funzioneconsente agli utenti di scattare straordinarie foto di gruppo senza dover passare alla fotocamera posteriore, utilizzare un selfie stick o “tagliare” fuori le persone. Inoltre, grazie alla modalità Palm Shutter, un semplice gesto fa partire un conto alla rovescia verso il selfie perfetto, eliminando i tremolii della fotocamera tipici di quando si clicca sul pulsante di scatto.Dotato di, Mi A3 offre colori più vivaci e neri più profondi con una velocità di risposta rapida e una maggiore efficienza energetica. Per un’esperienza utente più sicura, Mi A3 presenta un migliore sensore di impronte digitali sotto lo schermo con un’area di rilevamento aumentata del 15%. Rispetto al suo predecessore, i pixel e le dimensioni del sensore sono stati raddoppiati, consentendo una maggiore affidabilità e un tasso di successo dello sblocco maggiore del 30% in condizioni estreme - dalle dita secche alla luce intensa e alle temperature più basse.Con, le dimensioni compatte del dispositivo gli consentono di soddisfare le esigenze di chi cerca uno smartphone da utilizzare con una sola mano. Il display frontale e il retro curvo di Mi A3 sono rivestiti in Corning Gorilla Glass 5. È importante sottolineare che il fattore di forma compatto del dispositivo non sacrifica l’audio - Mi A3 è dotato di un sistema audio frontale all’avanguardia e di un jack da 3,5 mm.Mi A3per adattarsi ai diversi stili: Kind of Grey, Not just Blue e More than White. Una tecnologia nano-olograficamigliora le opzioni di colore blu e bianco per creare un effetto di design dinamico che piacerà ai consumatori attenti allo stile.Mi A3 è dotato di u, la più grande capacità di potenza della serie Mi A fino ad oggi. Abbinando una maggiore durata della batteria con l’efficienza di Android One, Mi A3 consente un’esperienza più affidabile e prolungata per gli utenti in movimento. E quando è il momento di ricaricare, il dispositivo offre il supporto per la ricarica rapida fino a 18W tramite USB Type-C.Essendo uno dei primissimi dispositivi alimentati dalla, Mi A3 vanta anche prestazioni più fluide, maggiore velocità e migliori funzionalità AI per coloro che si avvalgono di funzioni come AI Beautify e Google Lens.Mi A3e funziona con l’ultimo sistema operativo. Gli utenti possono godere dell’ultima innovazione di Google e rimanere produttivi con Google Assistant, Digital Wellbeing Dashboard e Wind Down. Grazie a Google Assistant su Mi A3 è possibile fare molte cose e mantenere il controllo dei propri piani mentre si è in movimento, in auto o a casa, usando solo la propria voce. È possibile porre domande, seguire il proprio programma, navigare luoghi, impostare promemoria, chiamare, inviare messaggi e controllare i dispositivi connessi alla smart home, senza mani.Mi A3 nella versione Kind of Grey da 4GB+64GB è disponibilesu mi.com/it, nei Mi Store e nelle principali catene di elettronica di consumo. Le versioni Not just Blue e More than White da 4GB+64GB saranno disponibili a partire dal 30 luglio sugli stessi canali di vendita.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita