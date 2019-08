Kingston: ecco le memorie DDR4-3200 DIMMs per la 2° gen di Cpu AMD EPYC

Controllo distinte materiali (BOM)

Notifiche di variazione prodotto (PCN) da 45 a 90 giorni di preavviso

Convalida della piattaforma server

Certificazione del produttore per l’impiego su schede madri/sistemi server di numerosi produttori leader

Velocità DDR4 da 2400 – 3200MT/s

Garanzia a vita

Assistenza e supporto leader del settore

ha lanciato, pensate apposta per sfruttare tutte le potenzialità di "Rome", il nuovo. Le memorie Server Premier di Kingston sono appositamente progettate per trarre il massimo vantaggio dalla più recente microarchitettura di server AMD a otto canali.A 3200 MT/s - la frequenza di memoria di prossima generazione supportata dall'ultima famiglia di processori AMD EPYC - ogni DIMM fornisce picchi di larghezza di banda di 25,6 GB/s. Se raggruppati per performance multicanale, garantiscono una notevole spinta al miglioramento delle prestazioni per le attuali applicazioni di memoria per server ad alta intensità."I nostri ultimi moduli di memoria 3200MT/s sono stati accuratamente testati e sono pronti per essere implementati in ambienti server che utilizzano "Rome", il nuovo processore AMD EPYC di seconda generazione", ha dichiarato. "Gli OEM e i principali data center a livello mondiale si affidano a Kingston, implementando le soluzioni di memoria Server Premier. Questo perché, lavorando a stretto contatto, fornendo la migliore assistenza tecnica e garantendo facilità di accesso, permettiamo ai nostri clienti di massimizzare le performance di memoria dei loro data center".