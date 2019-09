Apple: anche riparatori terzi ora potranno utilizzare i ricambi originali

ha annunciato un nuovo programma che offre ai clienti. Apple infatti fornirà ad un numero maggiore di centri di assistenza indipendenti, grandi o piccoli, gli stessi ricambi originali e strumenti, la stessa formazione, gli stessi manuali di riparazione e tool di diagnostica offerti dai Centri Assistenza Autorizzati Apple.Il programma“Per soddisfare al meglio le esigenze dei nostri clienti, abbiamo deciso di consentire l’accesso alle stesse risorse della nostra rete di Centri Assistenza Autorizzati Apple, mettendole a disposizione anche di altri centri indipendenti in tutti gli Stati Uniti” ha affermato. “Quando serve una riparazione, i clienti devono avere la certezza che venga svolta nel modo corretto. Noi crediamo che per ottenere riparazioni sicure e affidabili servano tecnici ben formati che usano pezzi di ricambio originali, progettati accuratamente e testati rigorosamente.”Non sono previsti costi per aderire al programma di riparazione indipendente. Per la qualifica, i centri di assistenza devono avere un tecnico certificato Apple in grado di eseguire le riparazioni.I centri di assistenza che si qualificano, strumenti, formazione, manuali di riparazione e diagnostica agli stessi costi dei Centri Assistenza Autorizzati Apple.Per fare domanda bisogna collegarsi a support.apple.com/irp-program Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita