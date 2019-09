Sharp amplia la gamma dei BIG PAD con sei nuovi monitor interattivi 4K

è pronta a lanciare sul mercato, i BIG PAD delle serie PN-TH1 e PN-HC1, che vanno ad arricchire la gamma di monitor interattivi a schermo piatto – con modelli base e avanzati – progettati da Sharp per migliorare la collaborazione e la produttività sia nelle sale riunioni che nelle aule per la formazione.La, con monitor di grande formato da 85", 75" e 65 " e la serie PN-HC1, con soluzioni da 86", 75" e 70", sono ideali per qualsiasi tipo di ufficio o di ambiente formativo. I monitor sono dotati di una, con un’eccellente qualità delle immagini per definizione e contrasto che consente di visualizzare facilmente tutti i dettagli.La serie PN-TH1 include la più recenteche offre un'esperienza Pen-on-Paper estremamente realistica, tanto da avere l’impressione di scrivere con una vera penna su un foglio di carta. Grazie all’avanzata tecnologia IR, la serie PN-HC1, offre un’esperienza ‘touch’, accurata e intuitiva, che rende l’utente più sicuro durante l’insegnamento o le presentazioni.I monitor PN-70HC1E, con una capacità multi-touch a 10 punti, e i monitor PN-86HC1, PN-75HC1 e PN-TH1 con una capacità multi-touch a 20 punti,I BIG PAD delle serie PN-TH1 e PN-HC1 sono i primi ad offrire la tecnologia smart PC integrata. Il monitor PN-TH1 è dotato di; il PN-HC1, oltre a possedere un PC System on Chip per una più facile connessione wireless ad altri dispositivi, include una lavagna integrata che può essere utilizzata senza alcun PC esterno. Inoltre, per qualsiasi esigenza di sicurezza informatica è possibile disattivare il PC Android sul PN-TH1.La serie PN-HC1 include uno slot OPS che consente al monitor di funzionare con un PC perfettamente integrato, ampliando la gamma di configurazioni di installazione per l'utente. Sulla cornice del PN-HC1 sono inclusi anche dei pulsanti One-Touch come, ad esempio,grazie al quale il relatore può bloccare il fotogramma corrente mentre gli altri possono continuare a lavorare sul loro dispositivo collegato. Queste nuove funzionalità favoriscono un comodo controllo del monitor e danno maggiore sicurezza ai relatori durante la conduzione di riunioni e lezioni di gruppo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita