NEC presenta il suo ultimo proiettore laser LCD “install and forget”

ha annunciato il lancio del suo ultimo

che prevede un gruppo ottico sigillato assicurando 20.000 ore di operatività senza alcun cambio di lampada e ridotti costi di gestione. Il nuovo proiettore laser NEC PA703UL è stato progettato per le organizzazioni che necessitano di una proiezione affidabile e caratterizzata da elevate performance, in particolare in quei luoghi difficilmente accessibili, come soffitti di aule universitarie, sale conferenze aziendali,

.

C

on un gruppo ottico completamente sigillato ed un’operatività priva di filtro,

, eliminando i tempi morti del fermo macchina ed abbattendo significativamente i costi di manutenzione dell’apparecchio. La progettazione assicura anche una qualità stabile dell’immagine con una riproduzione del colore ed una luminosità non alterate dalla polvere in entrata.

PA703UL fornisce colori estremamente brillanti e grande contrasto, grazie ad una luminosità straordinaria

per una perfetta visibilità delle presentazioni su grande schermo e con condizioni di luminosità ambientale elevata. Inoltre, l’apparecchio consente una regolazione da remoto semplice grazie ad un’ampia gamma di lenti inter cambiali, lens shift motorizzato, focus e zoom per un set-up semplice e veloce senza il bisogno di intervenire fisicamente sull’apparecchio.

