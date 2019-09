Amazon presenta la nuova gamma di dispositivi Echo

nuovo Echo,

È possibile abbinare uno o due dispositivi Echo Studio a determinati dispositivi Fire TV per la riproduzione audio con suono multicanale e supporto per i formati Dolby Atmos, Dolby Audio 5.1 e audio stereo.

Echo Studio presenta anche un hub Zigbee per la Casa Intelligente che può essere utilizzato per controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, un aspetto che lo rende il complemento perfetto per la propria famiglia o il salotto.

ha introdotto una nuova serie di: ilEcho Flex, Echo Dot con orologio e Echo Studio.Vediamoli nel dettaglio:è rivestito in tessuto e presenta un nuovo design, con opzioni di colore adatte a qualsiasi stile: blu-grigio, antracite, grigio chiaro e grigio melange. Echo ha la stessa tecnologia audio di Echo Plus, incluso un woofer da 7,6 cm e un maggiore volume posteriore, così che i bassi siano più potenti, mentre i medi e gli alti siano più nitidi.è il modo più conveniente per aggiungere Alexa in qualsiasi stanza della casa. Si collega direttamente a una presa elettrica standard, diventando così perfetto per quegli spazi della casa in cui i cavi possono essere un problema, come il corridoio, il garage o il bagno. Basta semplicemente chiedere ad Alexa di controllare i dispositivi domestici intelligenti compatibili, fare un annuncio o verificare il punteggio della propria squadra sportiva e le risposte arriveranno attraverso un piccolo altoparlante sul dispositivo che è stato ottimizzato per la voce di Alexa. Echo Flex, che permette di ricaricare facilmente il telefono o aggiungere un accessorio opzionale, come una luce notturna intelligente o un sensore di movimento, il tutto utilizzando una sola presa.Echo Dot con orologio è basato sul dispositivo Echo,, che lo rende il complemento perfetto per un comodino o una mensola.Il display LED, in modo da permettere di vedere facilmente l'ora o la temperatura esterna, di impostare una sveglia o un timer per la pasta. Inoltre, è possibile toccare la parte superiore del dispositivo per posticipare comodamente una sveglia.Con cinque altoparlanti direzionali integrati,. Il suo woofer da 13,3 cm e 330 W di potenza massima produce bassi profondi e ricchi, utilizzando l'apertura per i bassi, situata nella parte inferiore, in modo da massimizzare il flusso d'aria e quindi l'uscita dei bassi dal woofer.Echo Studio è dotato inoltre di un tweeter da 2,5 cm e tre altoparlanti midrange da 5 cm, che offrono frequenze medie nitide e frequenze alte dinamiche. Inoltre, ha un DAC a 24 bit e un amplificatore di potenza con 100 kHz di larghezza di banda per la riproduzione musicale ad alta risoluzione e senza dispersioni. Echo Studio in aggiunta rileva automaticamente l'acustica dell'ambiente e ottimizza la riproduzione audio per offrire un suono ottimale, indipendentemente da dove venga posizionato il ​​dispositivo.Echo Studio, utilizzando Dolby Atmos e Sony 360 Reality Audio.