Leggere o ascoltare? Con PocketBook non bisogna più scegliere

Con il nuovo ereaderdi PocketBook è possibile passare facilmente dalla lettura tradizionale all'ascolto degli audiolibri. Per molte persone ascoltare un libro è un'opportunità per scoprire nuove storie lette da attori professionisti. Gli audiolibri possono avvicinare alla lettura anche chi trascorre molte ore sui mezzi pubblici, chi è spesso in viaggio magari impegnato alla guida per lunghi tragitti.Ad oggi in Italia più del 24% della popolazione di età compresa tra i 15 e i 75 anni, a cui si stanno via via aggiungendo gli audiolibri (6%).L'ereaderè grande come un libro di carta grazie allo schermo da 7,8 pollici ma leggero e sottile per leggere e ascoltare ovunque. Con la tecnologia SMARTlight, che seleziona la migliore combinazione di luce e colore, in base all'ora e perfino ai bioritmi, la vista non si affatica nemmeno dopo ore di lettura. Rispetto al suo predecessore dispone di nuove funzionalità: l'impermeabilità, una memoria interna radoppiata, connessione Bluetooth con cui collegarsi sia al sistema multimediale dell'auto, ascoltare musica e audiolibri.