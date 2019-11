Sharp ha presentato Windows Collaboration Display, il primo monitor al mondo 4K Ultra HD con certificazione Microsoft Skype for Business. Progettato per supportare e incentivare il lavoro di squadra, in nuovo monitor interattivo da 70" combina la tecnologia touch di Sharp e i sensori in grado di operare con Azure Digital Twins di Microsoft per monitorare l'ambiente di lavoro.

Il monitor è dotato di una videocamera con sensore 4K di alta qualità, un microfono per campo lontano e altoparlanti, per offrire agli utenti una user experience di alto livello. Inoltre, il cavo USB-C velocizza la connessione e la configurazione di tutti gli strumenti utili per la riunione.

Windows Collaboration Display è stato progettato per interagire perfettamente con tutti gli strumenti Microsoft, già normalmente utilizzati sui posti di lavoro, come ad esempio: Office 365 che mette a disposizione un hub digitale per il lavoro di squadra, oppure Microsoft Teams, una piattaforma dove condividere contenuti e strumenti in un'unica area di lavoro.

Il monitor interattivo da 70" garantisce l'esperienza Pen-on-Paper di Sharp, che permette di scrivere in modo rapido e accurato come avviene su un vero foglio di carta. Il tocco capacitivo P-CAP a 10 punti rende l'esperienza tattile intuitiva e sicura durante le presentazioni.

Windows Collaboration Display è in vendita presso Sharp Italia e i suoi partner al prezzo consigliato di 7.550,00 Euro.



