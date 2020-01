Ces 2020, Netgear svela Il Nighthawk M5, il futuro della connessione wireless

CES 2020 Innovation Awards Honoree

per chi viaggia per lavoro in quanto strumento estremamente affidabile per poter svolgere la propria attività lavorativa ovunque senza limiti e in totale libertà e sicurezza . Tutto il team di lavoro, connettendosi al router mobile M5, potrà beneficiare della rete internet di ultima generazione per scaricare file, lavorare in movimento in continuità, senza dover dipendere da WiFi pubblici o degli hotel, spesso poco protetti.

in quanto strumento estremamente affidabile per poter svolgere la . Tutto il team di lavoro, connettendosi al router mobile M5, potrà beneficiare della rete internet di ultima generazione per scaricare file, lavorare in movimento in continuità, senza dover dipendere da WiFi pubblici o degli hotel, spesso poco protetti. per chi lo usa a casa, Nighthawk M5 rappresenta un’importante alternativa per tutti coloro che desiderano non stipulare contratti di linea fissa e preferiscono acquistare una SIM card e navigare in 5G con tutti i dispositivi connessi. Inoltre, grazie alla la porta Ethernet da 1Gps può essere collegato tramite al modem principale e impostato come opzione di fail-over.

lancia anche sul mercato italianoPremiato, in occasione del CES 2020, con ilè progettato per garantire una connessione internet veloce con bassa latenza grazie alQueste due tecnologie, che rappresentano il futuro delle reti wireless, integrate in un mobile router si traducono in vantaggi straordinari sia:con connettività 5G e WiFi 6 sarà disponibile nel secondo semestre del 2020.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita