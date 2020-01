-

Un sondaggio svolto tra i consumatori dall'Ericsson Consumer Lab, condotto in cinque paesi e rappresentativo di circa 200 milioni di utenti di smartphone, rivela che 1 utente di smartphone su 3 ha sperimentato problemi con la SIM card per via delle dimensioni (le SIM sono troppo piccole, spesso si incastrano all'interno dello smartphone e hanno misure differenti in base ai modelli di smartphone). Il 23% degli intervistati possiede più di una SIM: il 57% di loro ha telefoni con doppia SIM, il 41% possiede più di uno smartphone e il 20% sostituisce le SIM in base alle necessità.Il report indica che 6 utenti su 10 sono interessati alle SIM virtuali e supporta lo sviluppo di sei casi d'uso basati su eSIM:: sarà possibile aggiungere facilmente altri dispositivi a un pacchetto esistente con pochi click. Questa opzione è molto apprezzata dagli utenti: il 63% di loro vorrebbe connettere il proprio laptop con una eSIM come alternativa al thetering, che consuma molto la batteria dello smartphone. Dal report, inoltre, emerge che molti utenti non attivano la connettività LTE dei propri laptop per ragioni imputabili ai costi e a una mancanza di conoscenza sulle capacità LTE. Oltre al PC portatile, i consumatori vorrebbero collegare con SIM virtuale il tablet (45%), la console per il gaming (20%) e i dispositivi wearable (19%). Il 29% prenderebbe in considerazione l'acquisto di uno smartwatch in futuro se la connettività mobile si potesse attivare con un solo click.: si potranno provare nuove offerte, ad esempio per 3-4 giorni, prima dell'acquisto. Il 54% degli intervistati dichiara di voler scegliere i piani di un operatore che offre programmi. Tra i servizi che gli utenti vorrebbero maggiormente testare figurano la velocità del 5G (54%), maggior connettività in luoghi affollati (44%) o mentre ci si sposta per raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici (39%); utilizzare il proprio telefono come una chiave interessa al 23% dei consumatori, il 20% vorrebbe la sottoscrizione di un piano tariffario familiare, il 17% servizi per tracciare la posizione dei familiari e il 14% un numero virtuale. Gli operatori potranno contattare tutti gli utenti che possiedono eSIM, che siano loro clienti o meno, e offrire pacchetti: quando ci si trova all'estero, la SIM virtuale permetterà di utilizzare una tariffa dati locale per la navigazione, fatturata dall'operatore di casa. Secondo le analisi dell'Ericsson Consumer Lab, 4 consumatori su 10 viaggiano all'estero almeno una volta all'anno; di questi, il 68% accede al traffico dati dall'estero: il 45% di loro acquista una SIM locale, il 49% utilizza la propria SIM mentre il 24% usa un router WiFi. Dal report emerge che i viaggiatori che acquistano SIM locali sono disponibili a pagare per un servizio che faciliterebbe la connessione dati dall'estero, effettuando il download di una eSIM sul proprio device.: quando l'utente non ha copertura di rete e deve effettuare una chiamata importante o inviare un messaggio, si potrà utilizzare qualsiasi rete mobile. Il 75% degli utenti intervistati da Ericsson è disposto a pagare un prezzo ragionevole (ad esempio, circa 2 euro al mese) per un'assicurazione che permetta di accedere a più di un operatore quando la copertura non è disponibile (ad esempio, i pendolari, o quando ci si trova in luoghi affollati, in aree non urbane, all'interno di edifici con scarso segnale, all'estero o in caso di emergenze personali).: un modello flessibile di business e marketplace per lanci speciali di prodotti e servizi. Ad esempio, un'azienda potrebbe attivare delle eSIM temporanee per raggiungere clienti attuali e nuovi con offerte e promozioni, abilitando funzionalità avanzate (come l'AR) per offrire una migliore interazione e fruizione del prodotto. In questo modo si potrà ampliare la customer base e ottenere maggiori insight sui clienti.: il modello flessibile di business e marketplace potrà essere utilizzato anche dagli organizzatori di eventi. Per concerti o eventi sportivi, ad esempio, sarà possibile attivare servizi che permettano ai consumatori di accedere a contenuti speciali per un tempo limitato (come biglietti di fascia premium, brani, foto).