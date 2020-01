Il diritto di scegliere, per la privacy online

Microsoft ha rilasciato la prima release definitiva di una nuova versione del suo web browser, Edge. Di per sé la notizia non sarebbe poi molto importante.è il browser "ufficiale" di Windows 10 ma non ha mai avuto un grande successo. Secondo le statistiche NetMarketShare relative allo scorso dicembre, generadel traffico web globale. Molto meno del dominante Chrome, al 66,7 percento. Ma anche meno di Internet Explorer (al 7,4 percento). Che dovrebbe essere il browser Microsoft mandato in pensione proprio da Edge.Il problema di Microsoft Edge sta nel fatto che è sì un browser moderno. Ma basato su tecnologie di rendering delle pagine webMicrosoft, così, in un certo senso subisce la legge del contrappasso. Qualche decennio fa chi creava siti web doveva tenere conto della compatibilità con l'allora dominante Internet Explorer. Ora Microsoft paga lo scotto di essere, lei, minoranza.Ma Microsoft oggi è molto più elastica di una volta. E meno affezionata alle sue piattaforme, quando serve non esserlo. Così la nuova versione di Edge abbandona le tecnologie proprietarie di Redmond., la versione open source del "motore" di rendering che muove anche Google Chrome. Così la compatibilità è garantita sin da subito. E, tra l'altro, così il nuovo Microsoft Edge è disponibileAttenzione, però. Edge non è semplicemente un quasi-clone di Chrome collegato ai servizi di Microsoft - come il motore di ricerca Bing - invece che a quelli di Google. Microsoft ha fatto una scelta in un certo senso di rottura. Creare un browser in cui sia (un po')dei nostri dati e della nostra navigazione su Internet. Un po' come ha fatto Apple con Safari. È da un po' che la casa di Cupertino ha infatti deciso di giocare la carta della privacy per differenziarsi dalla concorrenza. Microsoft lo fa ora, nel suo nuovo corso.La scelta fatta per Edge è più o meno in linea con quella fatta per. Come Firefox Vivaldi . E Microsoft l'ha estesa anche al mondo mobile, portando il nuovo Edge anche su iOS e Android. Sembra poco per scalfire la popolarità di Google Chrome. E in campo mobile gli utenti spessoche esistono browser diversi da quelli di sistema: Safari per gli iPhone e Chrome per gli smartphone Android.Avere più possibilità di scelta è però importante. Non per far acquistare quote di mercato a questo a quel browser ma per il nostro stesso interesse. Lentamente, ma stiamo capendo che più o meno inconsapevolmente. Ed è ormai palese che solo noi come utenti abbiamo davvero interesse a tutelare la nostra privacy.Se qualcuno - oggi parliamo di Microsoft, domani chissà - offre browser che in qualche modo ci assistono in questa difesa delle informazioni,. E se l'adozione di tecnologie e componenti software a favore della privacy diventasse davvero massiccia, potrebbe spingere una evoluzione positiva anche nei modi in cui viene gestito il marketing online.Intendiamoci:. E nemmeno la gran parte dei componenti software collegati ai browser. In queste settimane, ad esempio, negli Stati Uniti si dibatte in modo acceso sul fatto che persino alcuni plugin anti-pubblicità lasciano passare - a pagamento - i contenuti degli inserzionisti dal borsellino più abbondante. Intorno alla pubblicità e alla raccolta delle informazioni online girano troppi interessi perché la situazione cambi velocemente. Sarebbe da ingenui immaginare il contrario. Ma servonoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita