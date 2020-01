InkPad X: un ereader per leggere...la musica

Il nuovo ereaderdi PocketBook è campione di leggibilità e, con i suoi 10.3 pollici, è pensato per leggere spartiti musicali e ascoltare la musica mentre ci si dedica alla lettura. Il Bluetooth consente di riprodurre audiolibri e file audio e grazie alla funzione Text-to-Speech -collegando le cuffie all'e-reader- è anche possibile ascoltare qualsiasi documento di testo scegliendo tra 16 lingue diverse.La tecnologia SMARTlight offre il massimo comfort di lettura in tutte le condizioni di luce, regolando automaticamente la luminosità e la temperatura del colore dello schermo. E' anche possibilescorrendo il dito lungo il lato del display.PocketBook InkPad X, per un moderno processore dual-core e una batteria con capacità di 2000 mAh: tutte le attività di scaricamento e di lettura sono infatti più rapide e si può ricaricare il dispositivo una volta al mese.Con il servizioè possibile caricare libri sull'e-reader, trasferire singoli file o l'intera libreria su uno smartphone e qualsiasi altro dispositivo, sincronizzare le diverse letture, segnalibri e note.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita