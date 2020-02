Xiaomi Mi 10: primo smartphone al mondo con RAM LPDDR5

ha reso noto che, il prossimo flagship dell’azienda che verrà presentato nei prossimi giorni, sarà il primo smartphone al mondoMicron, azienda specializzata nella produzione di memorie a stato solido e partner tecnologico di Xiaomi, ha infatti avviato la produzione di massa delLa DRAM LPDDR5 di Micron risponde alla crescente domanda di prestazioni di memoria più elevate e di minori consumi energetici in diversi mercati, tra cui quello automobilistico, dei PC e dei sistemi di rete costruiti per le applicazioni 5G e AI.La DRAM LPDDR5 può fornirerispetto a quella di tipo LPDDR4. Inoltre, la maggior velocità dello standard LPDDR5 influirà anche sui consumi della CPU che, grazie all’aumento di velocità delle operazioni, consumerà meno rispetto a prima.L’aumento di prestazioni permesso dallo standard LPDDR5 dovrebbe permetteree, in combinazione alle nuove reti 5G, anche un’implementazione sempre più spinta dell’intelligenza artificiale. L’emergere dell’IA in un maggior numero di applicazioni sta, infatti, spingendo la necessità di soluzioni di memoria avanzate che consentano un accesso più rapido ed efficiente ai dati.Questa DRAM di nuova generazione, che inizieranno a essere implementate su scala mondiale nel 2020. Micron LPDDR5 consente agli smartphone 5G di elaborare i dati a velocità di fino a 6,4Gbps, che è fondamentale per prevenire congestioni dei dati 5G.Questa capacità risponde ad altri requisiti tecnologici emergenti,, che richiedono un sottosistema di memoria con una larghezza di banda maggiore per supportare il calcolo e l’elaborazione dei dati in tempo reale.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita