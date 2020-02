Monitor Philips 243B1: produttività e comfort in un design eco-friendly

Philips lancia il monitor LCD da 24" (60.5 cm diag.) Philips 243B1. Dotato di risoluzione Full HD (1920 x 1080), docking USB-C, e connettività HDMI, oltre a una ricca serie di funzionalità e tecnologie progettate per un comfort e una produttività ottimali, questo monitor è anche un'eccellente scelta per gli ecologisti: non solo soddisfa i severi standard ambientali come ENERGY STAR, EPEAT e TCO, ma è anche dotato di un PowerSensor che può risparmiare fino all'80% dei costi energetici.



Il Philips 243B1 offre la semplicità del docking USB-C a un cavo. Gli utenti devono solo collegare il proprio notebook compatibile direttamente al monitor utilizzando un singolo cavo sottile e reversibile per godersi il trasferimento sicuro, protetto e ad alta velocità dei propri dati tramite l'USB 3.2 e guardare video FHD mentre si ricarica il proprio notebook.





Progettato per offrire il massimo comfort e praticità all'utente, il Philips 243B1 è dotato della tecnologia Flicker-Free e della modalità LowBlue per proteggere dall'affaticamento degli occhi, nonché della SmartErgoBase completamente regolabile che permette di ruotare e inclinare il display per un comfort ergonomico e una facile gestione dei cavi. La connettività semplice è garantita anche da una vasta serie di opzioni tra cui DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, USB 3.2 Gen 2, HDCP, RJ45 e altro.





Il Philips 243B1 è conforme a numerosi standard e certificazioni ambientali come EnergyStar 8.0, EPEAT, TCO Certified Edge e RoHS. Un PowerSensor integrato rileva automaticamente la presenza dell'utente e regola di conseguenza la luminosità del monitor, portando a una maggiore durata della batteria e risparmi energetici fino all'80%.

Inoltre, il monitor è dotato di un sensore di luminosità che regola automaticamente la luminosità dell'immagine per adattarsi alle condizioni di illuminazione della stanza, nonché un Zero Power Switch per garantire un consumo di energia pari a zero. Protetto con materiali di imballaggio riciclabili al 100%, il Philips 243B1 nasce per l'85% da plastica riciclata post-consumo ed è completamente privo di sostanze nocive come mercurio, piombo e PVC/BFR.





Il monitor Philips 243B1 sarà disponibile da marzo 2020 con un prezzo consigliato di €269.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita