ROG Theta Electret: le prime cuffie gaming hi-fi al mondo con driver al neodimio e a elettrete

ha presentato le, cuffie gaming all'avanguardia dotate di driver al neodimio e ad elettrete per garantire a tutti gli audiofili un'immersione totale nei giochi e nella musica.Vincitrici di un iF Product Design Award nel 2019, le cuffie ROG Theta Electret presentano una qualità costruttiva eccezionale e un design ergonomico. Le cuffie sono inoltre compatibili con numerose piattaforme tra cuie possono anche essere collegate ad amplificatori e DAC per godere di musica, film e giochi con audio di altissima qualità.Le cuffie ROG Theta Electret sono perfette, offrono un suono eccezionale e un'immersione straordinaria, tutto in un design robusto e di alta qualità. Grazie ai driver a elettrete garantiscono un suono realistico, in particolare nelle alte e medie frequenze. Le cuffie possono essere inoltre accoppiate con DAC e amplificatori esterni per un suono puro e di alta qualità, per giocare o ascoltare musica senza compromessi.Per un'immersione completa, ROG Theta Electret abbina a ciascun driver ad elettreteper l'ottimizzazione dei bassi. Il filo di rame placcato in argento inoltre garantisce un segnale audio di alta qualità e, abbinato al driver a elettrete, offre un suono ad alta risoluzione dall'eccezionale chiarezza e fedeltà, specialmente nelle alte frequenze.Le ROG Theta Electretappositamente calibrato che utilizza la tecnologia della deviazione del segnale per ridurre le interferenze e garantire un audio più pulito e chiaro. Le cuffie ROG Theta Electret sono certificate per la comunicazione in diverse app, tra cui TeamSpeak e Discord.Le ROG Theta Electret, in modo da consentire una totale personalizzazione del comfort in base alle proprie preferenze. I cuscinetti ROG Hybrid permettono di ridurre il calore fino al 25% così da garantire ai giocatori una temperatura ideale durante le lunghe sessioni di gioco estive. Entrambi i set di cuscinetti consentono di giocare per lunghi periodi di tempo evitando fastidi o dolori e permettono un eccezionale isolamento acustico. Il particolare design a forma di "D inversa" le mantiene inoltre comodamente in posizione. Le cuffie ROG Theta Electret sono perfette anche per chi indossa gli occhiali. Una precisa area del cuscinetto è infatti più morbida rispetto al resto della superficie, creando un canale che riduce la pressione sulle aste degli occhiali.Le cuffie ROG Theta Electret. È possibile inoltre utilizzarle anche con DAC e amplificatori esterni: in questo modo i giocatori e gli audiofili possono godere del suono ad alta fedeltà sul proprio dispositivo preferito. Disponibilità e prezzi Le cuffie ROG Theta Electret saranno disponibili in Italia nella prima metà dell'anno.