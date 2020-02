Asus e Amazon: nuovi sconti sui monitor gaming

Continuano le offerte di ASUS sui propri monitor gaming, e non solo, acquistabili su Amazon.

Fino al 31 marzo sarà infatti possibile approfittare di alcune promozioni riguardanti monitor che vanno dai 24 ai 27 pollici, pensati per il gaming su pc e console.





ASUS VG278QR

Monitor gaming Full HD da 27 pollici con frequenza di aggiornamento a 165Hz e tempo di risposta di 0,5 ms. L'esperienza è migliorata ulteriormente grazie alle tecnologie ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB), GameVisual e GameFast.





ASUS VG275Q

Questo monitor, più indirizzato al mondo console, presenta un display da 27 pollici Full HD con un refresh rate di 75Hz e un tempo di risposta di 1ms, la tecnologia GameFast permette invece di avere minor lag, per godere di un'esperienza di gioco estremamente fluida.





ASUS VG258QR

Monitor pensato per il competitive con un display FullHD di 24,5 pollici, refresh rate a 165Hz e 0,5 ms di tempo di risposta.

Presenti anche per questo modello le tecnologia GameFast e GamePlus che migliorano l'esperienza di gioco riducendo al minimo l'input lag.







Nell'offerta sono compresi anche i monitor

ASUS VG278Q

,

MG248QR

,

VG248QE

e il monitor portatile

ASUS MB16ACM

– prodotto pensato per il lavoro in mobilità, l'intrattenimento o per il supporto streaming.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita