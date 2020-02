ROG Swift PG43UQ, monitor gaming con tecnologia Display Stream Compression

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia di ROG Swift PG43UQ, il primo monitor gaming al mondo insieme al ROG Swift ROG Strix XG27UQ a supportare la tecnologia Display Stream Compression (DSC).

Questa tecnologia consente ai nuovi display di offrire una risoluzione 4K a frequenze di aggiornamento fino a 144 Hz per immagini super fluide e di alta qualità.





La tecnologia Display Stream Compression è uno standard di compressione per l'invio di flussi video ad altissima definizione attraverso un'unica interfaccia ad alta velocità senza perdita percettibile della qualità visiva. Con la tecnologia DSC integrata, il ROG Swift PG43UQ è in grado di riprodurre immagini incredibilmente dettagliate e fluide a risoluzioni native 4K con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz tramite una singola connessione DisplayPort 1.4 - e senza ricorrere al sotto campionamento cromatico che influisce negativamente sulla qualità di visualizzazione.



Per raggiungere questo livello di prestazioni senza DSC, i monitor gaming necessitano di due connessioni DisplayPort per trasferire il segnale video dal PC. Ciò richiede in genere una complessa configurazione del driver e impedisce la visualizzazione di contenuti HDR e frequenze di aggiornamento variabili durante il gioco. Il nuovo display ROG elimina tutti questi problemi, supportando sia HDR che frequenze di aggiornamento variabili tramite una singola connessione DisplayPort 1.4.





ROG Swift PG43UQ

è il primo monitor gaming da 43 pollici al mondo con tecnologia DSC a offrire immagini fluide e in 4K fino a 144 Hz con un tempo di risposta MPRT di 1 ms. È dotato della tecnologia HDR con copertura della gamma cromatica professionale DCI P3 al 90%, di un contrasto eccezionale, certificazione DisplayHDR 1000 e supporto per la tecnologia NVIDIA G-SYNC. Swift PG43UQ è dotato anche della tecnologia GameFast per garantire input più veloci e senza ritardi, così da migliorare l'esperienza di gioco e offrire ai giocatori un vantaggio sui propri avversari.



Con un pannello così esteso, ROG Swift PG43UQ crea esperienze di gioco su grande schermo estremamente immersive ma senza sacrificare le performance. Il display presenta inoltre una finitura antiriflesso per garantire una corretta visualizzazione delle immagini in diverse condizioni di illuminazione.



Swift PG43UQ

include infine un telecomando per consentire una facile regolazione a distanza: perfetto per modificare le impostazioni comodamente dal divano.



ROG Swift PG43UQ

è disponibile in Italia al prezzo consigliato di 1.650,00€ IVA inclusa.

