Osservatorio Compass: i prodotti di elettronica si acquistano soprattutto online

Nel 2019 il 55% dei consumatori. E' quanto emerge dall'dedicato al settore che evidenzia l'impatto crescente del digitale sui comportamenti dei consumatori, non solo nella modalità di acquisto ma anche in quella informativa.L'acquisto nei negozi fisici è in diminuzione anche se nel primo semestre dello scorso anno un aiuto per il settore è arrivato dal credito al consumo: rispetto allo stesso periodo del 2018, infatti,(+9% rispetto allo stesso periodo del 2018), nonostante il leggero calo dell'erogato medio (901€, -1%).Per più della metà (55%) dei consumatori,(il 72% cerca infatti informazioni sul web prima di acquistare). A spingere l'online è, per l'81% dei casi, la convenienza dei prezzi, spesso percepita più bassa rispetto ai negozi fisici. Chi non rinuncia all'acquisto in negozio lo fa perché preferisce vedere il prodotto prima di acquistarlo (69%, con punte del 76% tra i pensionati) o per avere consigli dal personale di vendita (26%, percentuale che arriva addirittura al 50% tra dirigenti/professionisti e studenti).In generale, sono tanti i consumatori con abitudini ben definite: il 16% si reca presso il negozio per informarsi e acquistare mentreNon tutti si fidano però degli acquisti via internet. Infatti, secondo gli esercenti convenzionati, quasi 1 cliente su 5 non crede negli acquisti online e. Per rispondere alla crescente voglia di e-shopping circa metà degli esercenti (47%) ha portato anche online il proprio punto vendita, ma ancora pochi tra questi (52%) hanno implementato la possibilità di acquistare direttamente sul sito i prodotti in vendita.in cima alla lista ci sono i prodotti di telefonia (42%; ben il 53% tra gli studenti), che si prevede guideranno le vendite anche nel 2020. Non manca però chi vorrebbe un nuovo televisore (26.3%), un pc/tablet (25.8%) e piccoli elettrodomestici (22%). Per 8 italiani su 10 (82%) a determinare l'acquisto è la qualità complessiva del prodotto, seguita dall'innovazione tecnologica (48%) e dal design (35%).