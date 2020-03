Thomas Nowak, ex CFO di Vodafone, entra in ProGlove

ProGlove,





Nowak e il CEO di ProGlove Andreas König hanno già collaborato in precedenza, quando entrambi lavoravano in TeamViewer. Nowak ha una profonda conoscenza del settore tecnologico e vanta oltre 25 anni di esperienza manageriale a livello internazionale.

Dopo aver conseguito il dottorato in economia aziendale presso la Westphalian Wilhelms University di Münster, Nowak ha iniziato la sua carriera come responsabile del "Corporate Controlling & Development" presso Hoechst AG. In seguito, in qualità di Founding CEO, ha creato la divisione "Partner Markets" di Vodafone. Con la carica di CFO, Nowak era responsabile di Vodafone in Olanda, Regno Unito e Germania. Dal 2013 al 2016 Nowak è stato membro del Consiglio di Sorveglianza di Kabel Deutschland e ha presieduto l'Audit Committee della filiale Vodafone. Più recentemente, Nowak è stato CFO di PowerCloud, una start-up nel settore energy.



"La storia di ProGlove è tra le più entusiasmanti ed interessanti che io abbia conosciuto di recente", ha dichiarato il Thomas Nowak. "Mettere al centro le persone in un mondo industriale sempre più automatizzato non è soltanto un modo di dire: in ProGlove questo motto è suffragato da un business case chiaro e sostenibile. Non vedo l'ora di portare il potenziale di innovazione di ProGlove sui mercati globali".

azienda che opera nel settore dei wearable industriali, ha annunciato un altro importante passo avanti nel suo percorso di espansione a livello globale: a partire dal 16 marzo 2020, il Dr.assume il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) e Chief Operating Officer (COO) di ProGlove, con la responsabilità dei settori finanziario, legale, logistico e manifatturiero.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita