Apple Music festeggia 10 anni con il lancio di un nuovo hub per artisti e artiste

In occasione del decimo anniversario di Apple Music, Apple ha svelato il suo progetto creativo più ambizioso di sempre: un nuovissimo studio all’avanguardia, a Los Angeles, dedicato ai contenuti creati da artisti e artiste e all’innovazione audio.

Due studi radiofonici all’avanguardia con riproduzione audio spaziale immersiva e postazioni adattabili per interviste in diretta, chiacchierate informali o esibizioni improvvisate.

Uno studio di registrazione insonorizzato di circa 370 metri quadrati per esibizioni live, riprese Multicam, eventi con i fan e proiezioni.

Una sala di mixaggio per l’audio spaziale dotata di un sistema di diffusori PMC 9.2.4 per una produzione audio di livello superiore.

Un laboratorio di fotografia e per i social media, una sala di montaggio e una green room per supportare la creazione di contenuti in real time.

Cabine insonorizzate private per comporre brani o registrare podcast e interviste.

L’A-List Corridor e l’Archive Corridor, in cui sono esposte opere d’arte e immagini di momenti indimenticabili del passato e del presente di Apple Music.

Progettato mettendo l'arte al centro, il nuovo studio di Apple Music a Los Angeles ha una superficie di quasi 1.400 metri quadrati distribuiti su tre piani, e ospita:

Il nuovo studio di Apple Music a Los Angeles sarà il fulcro di una rete globale di centri creativi già attivi in luoghi come New York, Tokyo, Berlino, Parigi, Nashville, e altri in arrivo. Con questo lancio, il servizio continua a portare innovazione, non solo al mondo dello streaming musicale, ma anche al modo in cui la musica viene creata, vissuta e condivisa. Dalla radio alle esibizioni dal vivo, dal coinvolgimento dei fan alla creazione di contenuti, questo nuovo studio sarà il centro creativo per la musica della prossima decade.





