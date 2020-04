Coolpix P1000: la compatta da 16 MP di Nikon

125x

tre, il Dynamic Fine Zoom 250x estende digitalmente la portata dell’obiettivo fino al valore incredibile di 6.000mm2,3 ampliando, come mai era successo prima, le opportunità di ripresa.

Arriva sul mercato lache rende semplice la realizzazione di foto e filmati di altissima qualità, anche grazie al suoche offre un'estensione da record: 24-3.000 mm, la più ampia al mondo. InolL'incredibile, che caratterizza il potente obiettivo NIKKOR della Coolpix P1000, permette diottenere risultati eccellenti sempre, anche in condizioni di scarsa illuminazione e con il potente teleobiettivo alla massima estensione. Il mirino elettronico ad altissima definizione (ca. 2.360 punti k) offre inoltre una chiara e dettagliata visione dello scatto persino in condizioni di intensa luminosità.Il cielo non rappresenta più un limite. Consente di scattare con uno zoom ottico 125x (24-3.000 mm) e Dynamic Fine Zoom 250x (6.000 mm).1,2Il luminoso obiettivo NIKKOR f/2.8, il sensore di immagine da 16MP, il processore di elaborazione delle immagini EXPEED e il supporto RAW si combinano per garantire risultati perfetti, sempre.Registrazione semplice di sequenze30p o(1080p) con frequenze fotogrammi fino a 60p con audio stereo.Il sistema di stabilizzazione ottica Nikon VR (Riduzione Vibrazioni) a doppio rilevamento consente di contrastare gli effetti causati dal movimento della fotocamera per ottenere immagini e filmati perfettamente nitidi. Il modo Attivo della stabilizzazione VR, inoltre, assicura un'immagine del mirino e del monitor decisamente stabili.Il luminoso monitor LCD da 3,2 pollici con 921k punti può essere inclinato e orientato in quasi tutte le direzioni.La comoda impugnatura ed il controllo zoom laterale rendono lamolto maneggevole. Il pulsante "ripristina posizione zoom" consente di ritrarre in un attimo l'obiettivo da super teleobiettivo a grandangolo, rendendo più semplice e agevole il recupero visivo nella composizione di soggetti che si sono spostati al di fuori della ristretta inquadratura.per salvare ed esportare file di immagine non compressi in programmi di sviluppo quindi elaborazione/modifica.La connettività diconsente agli utenti di sincronizzare le foto con uno smart device durante le riprese, per un immediato ed automatico trasferimento delle immagini. Inoltre, SnapBridge rende possibile l'utilizzo dello smart device per scattare a distanza.: Coolpix P1000 Black: