Apple: la nuova Magic Keyboard per iPad Pro in consegna dalla prossima settimana

Apple ha annunciato la nuova Magic Keyboard per iPad Pro è ora disponibile per l’ordine su

, con le prime consegne ai clienti previste per la settimana prossima.



La Magic Keyboard, tenendo lo splendido display Multi-Touch sospeso sopra i tasti grazie a un sistema a inclinazione libera che permetteNel suo design portatile, racchiude una tastiera di dimensioni standarddotati di meccanismo a forbice ed escursione di 1 mm per scrivere in modo preciso e comodo ovunque, anche quando si tiene il dispositivo in grembo. Il trackpad della Magic Keyboard, con una superficie che permette di fare clic ovunque, completa l'interfaccia touch di iPad semplificando la navigazione e il controllo del cursore, e consentendo di lavorare con grande precisione.Grazie a una porta USB-C per la ricarica pass-through, la Magic Keyboardsenza occupare l'USB-C sul dispositivo, che resta libera per collegare accessori come dischi e monitor esterni. E come sicurezza aggiuntiva, quando la Magic Keyboard è agganciata e chiusa, i microfoni di iPad Pro vengono disattivati per evitare di compromettere eventuali dati audio.Ildi iPad semplificando la navigazione e il controllo del cursore, e consentendo di lavorare con grande precisione.La Magic Keyboard sfrutta appieno le caratteristiche distintive dell'esperienza d'uso di iPadOS. Quando l'utente sposta il dito sulla superficie del trackpad integrato, il puntatore si trasforma con eleganza per evidenziare gli elementi dell'interfaccia. Ein modo facile e veloce senza che l'utente debba mai alzare la mano dalla superficie. Il supporto per trackpad in iPadOS funziona alla grande con le app che i clienti usano ogni giorno.La nuova Magic Keyboard per iPad Pro è disponibile a(modello da 11") e(modello da 12,9").E' già possibile ordinare la nuova Magic Keyboard per iPad Pro su apple.com e nell'app Apple Store in più di 30 Paesi e territori, fra cui gli Stati Uniti. La Magic Keyboard inizierà a essere consegnata ai clienti dalla prossima settimana e sarà disponibile in alcuni Apple Store, nonché presso alcuni Rivenditori Apple Autorizzati (i prezzi possono variare).