Motorola Razr si aggiorna ad Android 10

, abilitando nuove modalità di interazione con lo smartphone.

Ora infatti è possibile chiamare i propri contatti preferiti senza aprire il telefono, scorrendo sulla sinistra il display Quick View per accedere ai contatti preferiti.

Rimanere connessi è poi più facile che mai, leggendo e rispondendo ai messaggi delle applicazioni di messaggistica più diffuse con la nuova funzionalità Smart Reply o con la nuova tastiera Quick View.

Sono state ampliate le caratteristiche della fotocamera frontale Quick View di Razr - con modalità come Group Selfie, Portrait Mode, Spot Color - per permettere di scattare selfie in modo ancora più preciso quando il dispositivo è chiuso.

L'accesso alla fotocamera è facilitato con un semplice swipe sullo schermo. Quando razr è chiuso e sbloccato, si può accedere alla fotocamera scorrendo verso destra o con la funzione Quick Capture ruotando il polso.

Infine, ora è possibile accedere direttamente dal display Quick View alla navigazione turn-by-turn da Google Maps e ai lettori musicali delle proprie app come Spotify, YouTube e Pandora. E sempre in termini di opzioni di scelta, è possibile utilizzare il display esterno per mostrare il proprio stile grazie ai nuovi temi.



E' arrivato l'upgrade diadche migliora ed espande in modo significativo le funzionalità del display Quick View