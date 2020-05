Kingston Technology: nuovi SSD con capacità da 7,68TB per data center ad alte prestazioni

L’SSD NVMe PCIe M.2 DC1000M sarà invece disponibile in questa capacità dal mese di giugno.



DC500R

VMware Ready, sono progettati per applicazioni ad alta intensità di lettura come webserver, virtual desktop infrastructure, database operativi e analytics in tempo reale. Velocità degli I/O e tempi di risposta (latenza) che consentono ai data center di effettuare l’installazione in totale fiducia, garantendo elevati livelli di prestazioni con le applicazioni di lavoro e quelle a valle, sulle interfacce utente.

DC450R

Funzionalità specifiche per carichi di lavoro con applicazioni ad elevata densità di lettura e ottimizzate per i data center alla ricerca di SSD performanti ma non troppo costosi, ad alta intensità di scrittura.

Ideale per le applicazioni di elaborazione in ambito CDN (Content Delivery Networks) e applicazioni edge computing, con un’ampia gamma di architetture SDS (Software-Defined Storage)

DC1000M

Funzionalità hot-plug2 (formato 2.5″), che consente una perfetta integrazione con i server e gli array di storage di ultima generazione che attualmente utilizzano backplane PCIe e U.2.

Caratteristiche di livello enterprise come la protezione del percorso end-to-end, la protezione contro le perdite di potenza (PLP) e il monitoraggio telemetrico per una maggiore affidabilità dei dati.

ha annunciato la disponibilità deglinel taglio da 7,68TB.Questi SSD forniscono ora un'ulteriore spazio di archiviazione e implementano rigidi requisiti QoS per garantire prestazioni degli I/O casuali prevedibili, nonché basse latenze per data center che utilizzano sia NVMe e/o SATA. Gli SSD per data center Kingston da 7,68 TB includono: