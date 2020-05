Sony amplia la gamma di soluzioni per i vlogger con la nuova vlog camera ZV-1

Per scegliere fra due livelli di sfocatura in secondo piano (

si avvale di una soluzione molto semplice: la nuova funzione Bokeh Switch, che regola in un attimo l’apertura ottica per rendere lo sfondo più o meno nitido senza compromettere la messa a fuoco del soggetto. Il pulsante è collocato sul lato superiore della fotocamera ed è quindi accessibile anche quando ci si riprende.Se le condizioni di illuminazione cambiano all’improvviso, come quando si cammina all’aperto in una giornata di sole e si passa di colpo in una zona d’ombra, entra in azione la nuova funzione di esposizione automatica (AE) Face Priority, che rileva prioritariamente il viso del soggetto e lo ritrae nella luce ideale regolando l’esposizione. Questa tecnologia AE, inoltre, neutralizza i bruschi cambi di esposizione, ad esempio se il soggetto volta repentinamente le spalle all’inquadratura, per evitare di ottenere scatti bui o bruciati.Nella, la scienza del colore è stata messa a punto per ottimizzare i toni dell’incarnato. Il volto del soggetto, soprattutto in modalità selfie, è esaltato da una pelle levigata e naturale, mentre bocca e occhi sono sempre perfettamente definiti sia nei filmati che nei fermi immagine.Un contenuto di alta qualità si riconosce anche dall’eccellenza e dalla limpidezza dei suoni, che lagarantisce grazie a opzioni audio affidabili e versatili. Prima fra tutte il nuovissimo microfono direzionale integrato a tre capsule di Sony: ottimizzato per l’acquisizione dei suoni provenienti da davanti, registra in modo nitido la voce del soggetto, limitando i rumori di sottofondo, in particolare quando ci si riprende. E, per la massima flessibilità, lainclude anche un jack per microfono da 35 mm standard (3,5 mm) e una Multi Interface Shoe (MI Shoe) per collegare microfoni esterni o il paravento in dotazione, utile a ridurre l’interferenza del vento.Nonostante il formato compatto, la nuovaoffre numerose opzioni di ripresa professionali, tra cui:All’occorrenza,si può trasformare in una webcam collegandola a un PC tramite USB, per poter interagire con i follower in tempo reale e sfruttare al tempo stesso la tecnologia di imaging avanzato e le funzionalità uniche della fotocamera. Il nuovo software per PC di Sony sarà disponibile a luglio 2020.La vlog camerasarà disponibile in Europa a partire da giugno.