D-Link: un kit all-in-one per lo screening della temperatura corporea

Rilevazione delle temperature di fino a 30 persone, misurate simultaneamente in tempo reale, in un raggio di 30m2

Doppio obiettivo con sensore termico ad alta risoluzione (400 x 300 pixel) e sensore CMOS Full HD (1920 x 1080 pixel)

Precisione della temperatura ±0,3°C

Allarme sonoro di avviso con 2 interfacce di uscita del segnale

Creazione di immagini istantanee con lettura della temperatura

Riconoscimento facciale

Segnali acustici diversi per differenziare i soggetti sconosciuti dalle persone conosciute (a fronte di un database precaricato)

Possibilità di impostare un intervallo di temperature da rilevare

Ricerche per temperatura

Possibilità di gestire fino a 32 telecamere tramite software

ha annunciato il lancio della sua nuovissima telecamera per lo screening di gruppo della temperatura. La DCS-9500T è un kit smart per lo screening della febbre, completo di telecamera termografica a doppio obiettivo, calibratore a corpo nero e software di gestione. In concomitanza con gli sforzi in atto in tutto il mondo per monitorare lo sviluppo di COVID-19, lacombina la tecnologia di imaging termico con l'AI per identificare se una persona presenta temperature elevate e lancia automaticamente l'allarme nel caso in cui questa venga rilevata. Progettata specificamente per il monitoraggio di aree ampie e trafficate - come scuole, fabbriche, uffici, aeroporti o ospedali - la tecnologia fornisce un rapido rilevamento della temperatura superficiale della pelle per un massimo di 30 persone contemporaneamente con una precisione >0,3°C.Ilcomprende una termocamera ad alta precisione con obiettivo termico grandangolare, oltre a un sensore termico microbolometro IRFPA 400x300 non raffreddato e ad alta risoluzione, che consente di ottenere immagini termiche nitidissime e risultati precisi quando si identificano soggetti con una temperatura elevata. Insieme al sensore di imaging ottico Full HD, la termocamera è in grado di creare eccezionali riprese di alta qualità che sovrappongono visioni sia termiche che ottiche in un'unica immagine.La DCS-9500T è dotata di un'esclusiva tecnologia basata sull'AI, che fornisce una precisione di grado medico in tempo reale di ±0,3°C, nonché di una tecnologia di riconoscimento facciale intuitiva, integrata nel software di gestione completo. La soluzione per lo screening della febbre è compatibile con ONVIF, il che ne facilita l'integrazione nei sistemi esistenti. Inoltre,, rendendola ancora più flessibile per una facile installazione in spazi più ampi come università, aeroporti e ospedali.