Praim: il nuovo ThinOX4PC USB per uno smart working ancora più semplice e sicuro

Praim

ha annunciato la disponibilità del nuovo ThinOX4PC USB, dispositivo espressamente pensato per il lavoro da remoto.

ThinOX4PC è la soluzione leggera, economica e semplice da usare, per trasformare PC, notebook e Thin Client di terze parti in dispositivi completamente gestiti e sicuri con tecnologia Linux-based.

Da oggi tutte queste caratteristiche possono essere racchiuse anche in questo speciale e unico dispositivo USB che consente a qualsiasi azienda di avvicinarsi facilmente al mondo dello smart working in totale sicurezza.



ThinOX4PC USB

include un sistema operativo Linux-based che permette di lavorare da remoto con il proprio dispositivo personale (PC o notebook) semplicemente inserendo la chiavetta USB e riavviando il PC per accedere a tutte le funzioni offerte da ThinOX4PC. Questo consente di operare, anche da remoto, in un ambiente sicuro, separato e completamente gestito centralmente dalla console di gestione centralizzata degli endpoint Praim ThinMan.



Con ThinOX4PC USB Version lo smart working è sicuro, semplice da attivare e senza ingenti investimenti e preoccupazioni da parte del reparto IT. Inoltre garantisce piena compatibilità per l'accesso alle infrastrutture virtualizzate Citrix, VMware e Microsoft, nonché a moltissimi ambienti Cloud, e permette di convertire hardware differenti con sistemi operativi differenti, in endpoint sicuri, performanti e totalmente gestiti da ThinMan.



