Apple rinnova l'esperienza iPhone con iOS 14

Apple ha svelato l'anteprima di iOS 14, introducendo l'aggiornamento più importante di sempre per la Home Screen con widget dal nuovo design e l'App Library, un nuovo modo per accedere all'App Store con App Clips, importanti novità per Messaggi e tanto altro.

I nuovi widget mostrano le informazioni essenziali a colpo d'occhio e possono essere fissati, in diverse dimensioni, su qualsiasi pagina della Home Screen. Gli utenti possono creare uno Smart Stack di widget, che sfrutta l'intelligenza integrata nel dispositivo per far apparire il widget giusto in base a ora, luogo e attività.

Le pagine della Home Screen possono mostrare widget personalizzati per il lavoro, i viaggi, lo sport, il tempo libero e altri interessi. Alla fine delle pagine si trova l'App Library, un nuovo spazio che organizza automaticamente tutte le app in un'unica vista facile e intuitiva, e che fa apparire quelle che ritiene più utili all'utente in quel momento. Si può scegliere quante pagine della Home Screen visualizzare, ma anche nasconderle per accedere più rapidamente all'App Library.

Le chiamate tradizionali e FaceTime e le interazioni con Siri hanno un nuovo design compatto che consente all'utente di non perdere di vista ciò che stava facendo prima di ricevere, per esempio, una telefonata. Con il supporto Picture-in-Picture, gli utenti iPhone possono ora guardare un video o rispondere ad una chiamata FaceTime mentre continuano a usare un'altra app.

Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering di Apple: "Con widget dal nuovo design sulla Home Screen, l'App Library che organizza automaticamente tutte le app e App Clips facili e veloci da scoprire, iPhone diventa ancora più potente e facile da usare."





Un nuovo modo di scoprire e usare le app con App Clips

Un'App Clip è una piccola porzione di un'esperienza app progettata per essere scoperta dagli utenti nel momento esatto in cui ne hanno bisogno. Le App Clips sono associate a un particolare prodotto o business, e si caricano in pochi secondi aiutando gli utenti a completare una specifica attività, per esempio noleggiare uno scooter, acquistare un caffè o pagare il parcheggio. Sono facili da scoprire e per accedervi basta fare la scansione di un nuovo codice App Clip sviluppato da Apple, o attraverso tag NFC e codici QR, oppure condividerle in Messaggi o da Safari, con tutta la sicurezza e la privacy che gli utenti si aspettano dalle app.





Importanti aggiornamenti per le conversazioni in Messaggi

L'app Messaggi è fondamentale per comunicare con la famiglia e con gli amici, e ora è più facile che mai restare in contatto e accedere rapidamente ai messaggi importanti. Gli utenti possono fissare le conversazioni in alto nell'elenco dei messaggi, restare facilmente al passo con i thread di gruppo grazie a menzioni e risposte incorporate, e personalizzare le conversazioni impostando una foto di gruppo con un'immagine o un'emoji. Le nuove opzioni Memoji in Messaggi sono più inclusive e diversificate, con una nuova serie di acconciature, cappelli, protezioni per il viso e tanto altro.





Spostamenti green e nuove guide in Mappe

Con Mappe è ancora più facile navigare ed esplorare grazie a nuove indicazioni per i ciclisti, itinerari per i veicoli elettrici e Guide curate delle città. Le indicazioni per i ciclisti tengono conto dell'altitudine, del traffico e della presenza di scalinate lungo il percorso. Gli itinerari per i veicoli elettrici includono le stazioni di ricarica lungo il tragitto in base al livello di ricarica del veicolo e ai tipi di ricarica. Le guide delle città propongono un elenco curato di luoghi interessanti da visitare, creato a partire da una selezione di risorse affidabili. Le Guide sono ottime per scoprire nuovi ristoranti o attrazioni e per mettere alla prova i consigli dei marchi più famosi, tra cui AllTrails, Complex, The Infatuation, TimeOut e The Washington Post.





Funzioni privacy ottimizzate per trasparenza e controllo superiori

Tutte le app dovranno ora ottenere l'autorizzazione da parte dell'utente prima di avviare il tracking. Più avanti quest'anno, le pagine dei prodotti sull'App Store includeranno un riassunto delle politiche sulla privacy dichiarate dagli sviluppatori, in un formato semplice e intuitivo. Gli utenti potranno inoltre aggiornare il loro account a Sign in with Apple, scegliere di condividere con gli sviluppatori solo la loro posizione approssimativa, anziché quella esatta, e usufruire di una trasparenza superiore circa l'utilizzo di microfono e fotocamera da parte delle app.





Altre funzioni di iOS 14

Translate è progettata per essere l'app migliore e più facile da usare per tradurre le conversazioni, grazie alla traduzione veloce e naturale di voce e testo in 11 lingue diverse. La modalità on-device consente agli utenti di provare le funzioni dell'app offline per traduzioni private.

Siri amplia la propria conoscenza, aiuta a trovare le risposte da internet e ora può inviare messaggi audio. La funzione dettatura nella tastiera lavora on-device per dettare messaggi, appunti, email e tanto altro.

L'app Casa semplifica il controllo delle case intelligenti con nuovi suggerimenti di automazione e controlli estesi nel Centro di Controllo per un accesso più rapido ad accessori e scene. Adaptive Lighting per i sistemi di illuminazione compatibili con HomeKit regola la temperatura del colore nel corso della giornata; e con il riconoscimento facciale on-device, i videocitofoni e le videocamere compatibili riconoscono amici e famigliari. L'app Casa e HomeKit sono sviluppati per garantire la massima privacy e la massima sicurezza: tutte le informazioni sugli accessori di domotica degli utenti sono protette tramite crittografia end-to-end.

Gli AirPods possono ora alternare l'audio tra diversi dispositivi Apple grazie alla funzione di switch automatico. L'audio spaziale con head-tracking dinamico offre un'esperienza coinvolgente quando si indossano gli AirPods Pro. Applicando filtri audio direzionali e regolando leggermente le frequenze ricevute da ciascun orecchio, i suoni possono essere collocati in pressoché ogni punto di uno spazio per un'esperienza d'ascolto immersiva.

Grazie alle Chiavi digitali gli utenti possono usare il loro iPhone o Apple Watch per aprire e accendere l'automobile. Le chiavi digitali possono essere facilmente condivise in Messaggi o disabilitate tramite iCloud se si perde il dispositivo; saranno disponibili a partire da quest'anno con NFC. Apple ha svelato inoltre la prossima generazione di chiavi digitali basate sulla tecnologia Ultra Wideband per la percezione spaziale supportata grazie al chip U1: gli utenti potranno aprire e sbloccare i futuri modelli di automobile senza togliere l'iPhone dalla tasca o dalla borsa e saranno disponibili l'anno prossimo.

La funzione Trova il mio supporterà dispositivi e accessori di altri produttori, con il nuovo programma per accessori Trova il mio . Questo permetterà agli utenti di usare l'app Trova il mio per rintracciare altri accessori importanti, oltre ai propri dispositivi Apple. La privacy dell'utente rimane centrale in Trova il mio , con la crittografia end-to-end integrata. A partire da oggi una specifica preliminare è a disposizione dei produttori di accessori.

Safari offre Report sulla Privacy che permette agli utenti di vedere facilmente quali soluzioni di tracking cross-site sono state bloccate; il monitoraggio sicuro delle password aiuta a localizzare le password salvate potenzialmente coinvolte in una violazione dei dati, mentre la funzione di traduzione integrata è disponibile per intere pagine web.

L'app Salute ha nuove esperienze per gestire il sonno, una migliore comprensione dei livelli audio che potrebbero avere un impatto negativo sull'udito e una nuova Health Checklist, un luogo centralizzato dove gestire le funzioni di salute e sicurezza, inclusi SOS emergenze, Cartella clinica, ECG, Rilevamento cadute e altre. L'app Salute supporta ora nuovi tipi di dati per mobilità, dati sanitari, sintomi ed ECG.

L'app e il widget Meteo tengono gli utenti aggiornati su eventi meteorologici violenti, mentre un nuovo grafico delle precipitazioni nell'ora successiva mostra le precipitazioni minuto per minuto quando è prevista pioggia.

Le caratteristiche di accessibilità includono Headphone Accommodations, che amplifica o attutisce determinate frequenze per permettere un audio più chiaro e nitido in musica, film, telefonate e podcast, e il rilevamento della lingua dei segni nelle chiamate FaceTime di gruppo, che mette in rilievo nelle videochiamate la persona che comunica tramite LIS. VoiceOver, il lettore di schermo leader di settore per la comunità di persone non vendenti, ora riconosce automaticamente ciò che viene visualizzato a schermo, per rendere ancora più accessibili app ed esperienze web a un maggior numero di persone.

Disponibilità

L'anteprima per gli sviluppatori di iOS 14 è disponibile per gli iscritti all'Apple Developer Program su developer.apple.com a partire da oggi; la beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo per gli utenti iOS su beta.apple.com . Le nuove funzioni software saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 6s e modelli successivi.

