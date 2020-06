Fujifilm Mirrorless Webcam: pronta la compatibilità con MacOS

Fujifilm ha reso disponibile un firmware dedicato alle fotocamere X-A7 e X-T200 che consente di utilizzarle come Webcam, espandendo la compatibilità del sistema Fujifilm a questo particolare e nuovo utilizzo delle fotocamere Serie X e GFX. È in sviluppo, inoltre, la versione X Webcam per computer macOS.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 23/06/2020