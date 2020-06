Lenovo: ecco i nuovi i desktop ThinkCentre M75n e M75n IoT Nano

Lenovo ha presentato i nuovi PC desktop “Nano”

con form factor ultra-small. Il ThinkCentre M75n nel formato da 350 ml è il più piccolo desktop presente nel portfolio ThinkCentre progettato per soddisfare le nuove esigenze professionali e la trasformazione degli spazi di lavoro.

Dotato di processori AMD Ryzen PRO, con memoria a stato solido e Windows 10, M75n offre prestazioni desktop elevate ed efficaci funzionalità di sicurezza per consentire gli utenti di concentrarsi esclusivamente sulle loro attività quotidiane.

ThinkCentre M75n IoT è un dispositivo intelligente di edge computing, dotato di potenti processori AMD Athlon, in grado di proteggere, raccogliere, analizzare e interpretare in tempo reale i dati raccolti da diverse fonti, aiutando le aziende a ottimizzare i flussi di lavoro e massimizzare l'efficienza.





ThinkCentre M75n dispone di diverse opzioni che consentono di aumentare la produttività degli utenti, come ad esempio la funzionalità Modern Standby, che consente di ricevere e-mail, chiamate Voice over IP e messaggi istantanei mentre il dispositivo è in standby, quindi riprendere rapidamente a funzionare completamente.

Nonostante la linea molto sottile di soli 22 mm, ThinkCentre M75n non sacrifica la connettività per le sue dimensioni. Dispone infatti di tutte le porte necessarie per rimanere connessi a periferiche, reti e accessori. È anche possibile connettersi a due display in modalità multitasking, oltre che a una tastiera e un mouse di dimensioni standard, cuffie e altro ancora. Una porta USB type-C situata sul pannello frontale consente la ricarica rapida dei dispositivi compatibili e una veloce condivisione dei dati.





M75n può essere installato ovunque, con gli accessori appropriati: a parete, dietro un monitor, sotto il piano del tavolo. Può anche essere appoggiato alla scrivania in modo da poterlo trasportare con facilità. Con un peso di soli 505 grammi, M75n può essere trasferito con facilità dall’ufficio a una postazione di lavoro in casa assicurando la massima produttività. Basta collegare il dispositivo a una tastiera, un mouse e un massimo di due display per avere a disposizione una soluzione desktop multi-monitor, ergonomica e completa.

