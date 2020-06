Fujifilm: arriva il più importante aggiornamento firmware nella storia del Sistema GFX

GFX100 sarà in grado di registrare in formato Apple ProRes RAW 12bit fino a 4K/29.97P utilizzando l’uscita HDMI e un registratore esterno ATOMOS NINJA V. Il nuovo firmware per NINJA V verrà rilasciato da ATOMOS. Il formato video RAW permette ai film maker professionisti la massima flessibilità per le correzioni di esposizione o il color grading in post produzione.