TCL svela la nuova Serie P71 di Tv intelligenti

(1070.HK) ha annunciato la disponibilità in Europa la sua nuova

TV 4K UHD con comando vocale Hands-Free.

I nuovi TV TCL combinano un design ultra sottile, la qualità delle immagini 4K HDR 10 e il sistema Smart TV più avanzato di sempre: Android TV con Google Assistant integrato. I consumatori possono accedere facilmente ai loro contenuti preferiti parlando direttamente con il TV grazie al controllo vocale Hands-Free integrato. Il nuovo arrivato della serie "P" offre inoltre un design innovativo senza cornice.

Grazie al 4K HDR, la Serie P71 offre contrasto, colori e dettagli più raffinati. L'ultimo standard per i contenuti 4K UHD è l'High Dynamic Range. Tecnologia che espande significativamente la gamma di contrasto e colore. L'HDR riproduce accuratamente tonalità chiare e scure con colori precisi e immagini dai dettagli mozzafiato.

Poiché i conentuti e le fonti HDR non sono ancora così popolari, SMART HDR permemette di migliorare i contenuti Standard Dynamic Range (SDR) e rende la qualità quasi uguale a quella HDR, consentendo agli utenti di godere dei contenuti preferiti con la migliore definizione dell'immagine possibile.

Inoltre, sui contenuti HDR nativi, SMART HDR migliora dinamicamente le immagini e le adatta alle funzionalità dello schermo. Con l'identificazione delle scene tramite AI e HDR, SMART HDR migliora sia quelle scure che quelle luminose. Nelle scene più buie, integra il livello di luminosità per mostrare oggetti nascosti da ombre più scure. Mentre per quelle più chiare, SMART HDR aumenta il livello del rapporto di contrasto per differenziare gli oggetti dallo sfondo. Questa feature consente di avere un'immagine più stratificata, più ricca e di ottenere maggiori dettagli, regalando così un risultato finale compleassivamente migliore.

La Serie P71 combina algoritmi avanzati per ottimizzare le prestazioni di contrasto e le presentazioni del colore. Utilizza un algoritmo di Micro Dimming che migliora la qualità dell'immagine analizzando un centinaio di zone separate per adattare la luminosità, offrendo un'esperienza visiva eccezionale, specialmente al buio.

La Serie P71 è disponibile da oggi nelle versioni da 43", 50", 55", 65" e 75" presso Unieuro e online su Monclick.it ad un prezzo suggerito al pubblico a partire da 369 Euro.



