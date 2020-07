Apre a Cuneo un nuovo Samsung Customer Service

Dopo le aperture di Milano, Como, Pisa, Bologna, Torino, Messina, Napoli, Avellino, Venezia/Mestre, Varese, Roma, Brescia e Salerno, Samsung Italia inaugura oggi aun nuovo Samsung Customer Service, il centro assistenza totalmente brandizzato Samsung, in via Silvio Pellico 13.Il Samsung Customer Service si caratterizza per il suostudiato per offrire ai clienti Samsung la migliore customer experience e il migliore servizio post-vendita con alcuni servizi esclusivi quali: la, lalae lada parte degli addetti del nuovo centro.Inoltre, sarà attivo anche il nuovo servizioper tutti i prodotti di telefonia acquistati sul Samsung Shop Online, grazie al quale gli appassionati cuneesi dei prodotti Samsung potranno scegliere di, gestendo con comodità il ritiro del prodotto anche quando non è facile farsi trovare a casa dal corriere o si è sprovvisti del servizio di portineria.Grazie al nuovo centro assistenza tutti i clienti Samsung potranno ora ricevere informazioni e consulenza sull’utilizzo corretto e consapevole delle nuove tecnologie; dall’uso sicuro dello smartphone alla possibilità di sfruttare le potenzialità dei dispositivi connessi per migliorare la propria vita. Il personale che opera all’interno del Customer Service è, infatti, altamente specializzato e preparatoPer gli utenti che scelgono di avvalersi del servizio Clicca&Ritira è assicurata inoltre lacon assistenza per il, nonché l’impostazione degli account di posta elettronica e social media; possono inoltre usufruire di unaIl Samsung Customer Service Cuneo di via Silvio Pellico 13 sarà apertoSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita