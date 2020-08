I TV Hisense ottengono la certificazione per la tutela della privacy TÜV Rheinland

e sulla piattaforma proprietaria dell'azienda VIDAA Smart TV hanno ottenuto per primi, l'organizzazione leader globale nei servizi di ispezione indipendente.Hisense si è impegnata nella protezione e sicurezza dei dati, in conformità con il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati e limita il rischio di violazione dei dati degli utenti. Proprio per questo motivo è nata la collaborazione con TÜV Rheinland, che ha confermato che i TV, la trasmissione dati e il servizio cloud di Hisense soddisfanoaffermando che i prodotti dell'azienda sono in linea con le normative in vigore GDPR e CCPA (California Consumer Privacy Act).Hisense abbraccia il principio della raccolta minima dei dati,forma una squadra dedicata e definisce le procedure in grado d garantire la sicurezza dei dati degli utenti.In futuro, Hisense farà ulteriori passi avanti e continuerà la sua collaborazione con TÜV Rheinland in modo tale da assicurare sempre un elevato livello di protezione dei dai in tutti i mercati, nei quali l'azienda opera.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita