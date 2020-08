Kingston aggiunge la capacità di 128GB ai propri drive flash USB crittografati

aggiunge la capacità da128GB a tre dei suoi drive flash USB crittografati. I drive fanno parte di una linea completa di soluzioni crittografate in grado di soddisfare le esigenze di utenti di ogni livello.Le organizzazioni, e più in generale gli utenti, sono diventati più consapevoli delle esigenze in materia di privacy e protezione dei dati grazie a normative come il. Inoltre, ulteriori opzioni di sicurezza dei dati sono diventate una necessità con l'aumento del lavoro da remoto. L’inclusione di drive USB crittografati all’interno del flusso di lavoro quotidiano, è un passo semplice e in grado di garantire la sicurezza dei dati. Che si tratti di informazioni personali, aziendali o di clienti, trovare l'unità crittografata giusta può fare la differenza tra il vivere la situazione con tranquillità, oppure preoccuparsi per una possibile perdita dei dati.(DTLPG3) protegge i dati personali grazie alle funzionalità di protezione mediante crittografia hardware e password di accesso. DTLPG3 offre inoltre l’opzione di backup automatico che permette di eseguire il back up dal proprio USB verso Google Drive, OneDrive (Microsoft®), Amazon Cloud Drive, Dropbox o Box, così da avere la certezza di poter accedere ai propri dati sempre e ovunque. DataTraveler Locker+ G3 è semplice da configurare e da utilizzare, e non richiede l’installazione di alcuna applicazione, in quanto tutte le funzionalità software e di sicurezza sono già integrate al suo interno. Il drive è compatibile con sistemi operativi Windows e Mac; in tal modo gli utenti possono accedere a file generati da sistemi operativi multipli, senza essere costretti a installare programmi specifici su ogni computer utilizzato.Il drive flash USB(DTVP 3.0) di Kingston offre elevata sicurezza dei dati aziendali grazie alla crittografia hardware AES a 256-bit con modalità XTS. Il drive include anche una funzionalità di accesso in sola lettura, per scongiurare i rischi derivanti da potenziali malware. Inoltre, DTVP 3.0 permette una personalizzazione in grado di soddisfare i requisiti IT interni dell’azienda. È possibile accedere ai programmi di Co-logo, ovvero richiedere opzioni quali serializzazione numerica, numero massimo di tentativi di inserimento della password, lunghezza minima della password e personalizzazione del codice PID (Identificativo di Prodotto), per adattarlo ai processi di white listing utilizzati con i software di gestione degli endpoint standard.(DT4000G2DM) ha conseguito la certificazione FIPS 140-2 di Livello 3 ed è dotata di crittografia hardware AES a 256-bit con modalità XTS. Sono inoltre disponibili programmi di Co-logo, servizi di serializzazione numerica, numero massimo di tentativi di inserimento della password, lunghezza minima della password e personalizzazione del codice PID (Identificativo di Prodotto) per adattarlo ai processi di white listing utilizzati con i software di gestione degli endpoint standard. Gli amministratori IT hanno la possibilità di gestire in modo centralizzato i drive USB, sicuri che siano così adeguati ai requisiti di compatibilità e riuscendo a fornire, allo stesso tempo, un maggior livello di supporto. L’attivazione è davvero intuitiva e permette ai professionisti IT di impostare da remoto le password, configurare le regole per i dispositivi e le password, attivare i controlli previsti dalle norme di compatibilità, e numerose altre operazioni. Grazie a questi potenti strumenti è possibile semplificare l’integrazione, il funzionamento e la gestione dei drive, anche da postazioni remote.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita