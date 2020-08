Da Western Digital una scheda di memoria microSD pensata per i video in 4K

Resistenza nel tempo per operazioni continue

Ottimizzazione per videocamere di sorveglianza in ambiti 24/7

Capacità da 32GB a 512GB per una molteplicità di utilizzi diversi

Resistenza alle intemperie, all’umidità e a temperature comprese tra -25°C e 85°C

Archiviazione locale di failover, registrazione continua, anche in caso di una disconnessione temporanea della videocamera

Supporto della funzionalità di monitoraggio dello stato di salute della scheda per interventi di manutenzione preventivi nelle videocamere compatibili

Tecnologia avanzata 3D NAND a 96-layer

Con il ricorso crescente ad applicazioni dinelle videocamere smart, la maggiore risoluzione dei video che ne deriva porta ad una maggiore esigenza di spazio dove archiviare i dati. Le attuali videocamere per la sorveglianza nelle smart city e all'interno delle aziende spesso registrano video in maniera continua in una risoluzione da 1080p, ma, entro il 2023, le videocamere che supporteranno il 4K rappresenteranno più del 24% di tutte le videocamere vendute. Ciò comporta una crescita dei dati generati - fino a 5,7 volte per i video in 4K rispetto ai video in 1080p – e quindi una maggiore necessità di sistemi di storage affidabili all'interno delle videocamere di sicurezza.In questo contesto, Western Digital ha introdotto sul mercato la scheda di memoria WD Purple SC QD101 microSD , specificamente progettata per i sistemi di sicurezza di OEM, integratori e installatori di sistemi di registrazione 24x7, a bassa velocità di trasmissione, resistenti alle intemperie o di storage di backup quando una videocamera collegata a un NVR perde connessione.Queste schede di memoria appartengono alla famiglia di prodottie rappresentano il complemento perfetto per la linea di hard disk WD Purple di Western Digital progettati e ottimizzati per i video di sicurezza in rete (NVR).