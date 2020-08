Fitbit presenta Sense, il suo health watch più avanzato

ha annunciato la disponibilità di, il suo primo health watch avanzato con un set di sensori e tecnologie software innovativi,con rilevazione dell'attività elettrodermica (EDA), oltre a un'avanzata tecnologia di monitoraggio del battito cardiaco, una nuova app ECG e un sensore della temperatura cutanea al polso, tutto alimentato da una batteria che dura oltre 6 giorni.Abbinato a una prova gratuita di 6 mesi di, può aiutare a tracciare le tendenze chiave di salute e forma fisica racchiuse nel nuovo pannello Metriche di benessere.Fitbit ha inoltre presentato, con nuove funzioni di benessere, forma fisica e smart,Infine, Fitbit ha migliorato il suo tracker più accessibile:ha una batteria che dura fino a 10+ giorni, e include nuove funzioni avanzate di benessere e forma fisica come i Minuti in Zona Attiva, oltre ad offrire 1 anno di prova gratuita di Fitbit Premium.su Fitbit.com e online presso rivenditori selezionati, con disponibilità globale a partire da fine settembre.Fitbit Sensein acciaio inossidabile carbonio/grafite e in acciaio inossidabile bianco lunare/oro chiaro.in alluminio nero/nero, alluminio rosa corallo/oro chiaro e alluminio blu notte/oro chiaro. Venduti separatamente, gli accessori Fitbit Sense e Fitbit Versa 3 sono disponibili in una vasta gamma di stili, tra cui cinturini in tessuto riciclato REPREVE mimetico, antracite, corallo e arcobaleno, cinturini Sport nero/bianco lunare, verde militare/bianco lunare, grigio/menta, melone/rosa e blu/grigio, cinturini infinity nero, bianco lunare, blu notte e rosa antico, a partire da 34,99€.Sono inoltre disponibili i cinturini in tessuto REPREVE Pendleton per Fitbit in blu/grigio Canyonlands e blu/rosa Basket Maker, e i cinturini lavorati a maglia REPREVE Victor Glemaud per Fitbit REPREVE in chevron rosso/oro, tessuto a strati nero/rosso e tessuto metallizzato oro/nero, a partire da 44,99€.nei colori nero, bianco lunare e rosa antico. Venduti separatamente, sono inoltre disponibili cinturini intercambiabili in pelle Horween di alta qualità nei colori blu notte o a doppio giro in pelle nera, cinturini in maglia milanese in acciaio inossidabile grigio argento e oro rosa, cinturino stampato bloom, cinturini Classic in silicone nero, bianco lunare e rosa antico, e una nuova clip nera, a partire da 19,99€.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita