TCL espande la sua linea di smartphone Serie 10 con TCL 10 Plus e TCL 10 SE

ha annunciato ufficialmente la disponibilità in Italia dei due modelli che andranno ad ampliare la Serie TCL 10:. L'aggiunta di questi due nuovi dispositivi conferma l'impegno di TCL nel portare il concetto "Display Greatness" a tutti gli utenti e rafforza il portafoglio di smartphone 2020 dell'azienda, che comprende già i dispositivi TCL 10 Pro, TCL 10L e TCL 10 5G.I modelli TCL 10 Plus e TCL 10 SE sfruttano, in grado di dare vita alle immagini con colori più veri, nitidi e profondi.Grazie ad un motore completamente dedicato al display, quest'ultimo tutto schermo per una totale immersione durante la visione di contenuti,Dotato di un display AMOLED curvo FHD+ da 6,47" con rapporto schermo corpo del 93%[1], TCL 10 Plus elimina ogni limite al display, per offrire un'esperienza di visualizzazione estrema ed immersiva. Inoltre, si unisce ad un gruppo selezionato di smartphone su cui è disponibile Netflix in HDR10, sbloccando un'ampia gamma di contenuti HDR, per un'esperienza visiva straordinaria con contrasti più intensi e colori vividi.Lerendono infine la visualizzazione ancora più rilassante e contengono lo sforzo per gli occhi. TCL 10 Plus offre un comparto fotografico composto da quattro fotocamere, di cui un primo obiettivo da 48MP dotato di Intelligenza Artificiale e uno super grandangolare da 118° per catturare un intero panorama in un'unica foto.TCL 10 Plus consente inoltre di girare video in modo più facile e divertente con modalità come lo Stop Motion Video.Il design sofisticato ed elegante di TCL 10 Plus è una combinazione di sobria brillantezza, per una sensazione di alta qualità e comfort ergonomico.TCL 10 Plus è disponibile in Italianella versione 6+256GB.TCL 10 SE è caratterizzato da un rapporto schermo/corpo dell'89% con un display da 6,52 pollici, che offre immagini accattivanti e adeguamento delle impostazioni di visione in tempo reale, grazie alla tecnologia NXTVISION. Gli utenti potranno godere di un'esperienza di visualizzazione perfetta anche in condizioni di scarsa luminosità grazie ai miglioramenti automatici del contrasto per le aree più scure dell'immagine. Inoltre, le diverse modalità di visione e lettura rendono anche le maratone più intense un piacere, senza alcuno sforzo per lo sguardo.Laconsente agli utenti di catturare i momenti più belli riconoscendo e migliorando le scene in tempo reale, grazie all'aiuto dell'Intelligenza Artificiale. Inoltre, l'obiettivo dotato di grandangolo a 115° permette di non perdere alcun dettaglio dei panorami mozzafiato.TCL 10 SE offre prestazioni a tutto tondo e un'esperienza d'uso straordinaria. Grazie al, il multitasking torna ad essere un'azione semplice e veloce. La navigazione è un gioco da ragazzi con un facile accesso a Google Assistant tramite pulsante dedicato.TCL 10 SE è disponibile nelle colorazioni ispirate alla natura Polar Night e Icy Silver,Sia TCL 10 Plus che TCL 10 SE sono dotati di(rispettivamente 4500mAh e 4000mAh), capacità di ricarica rapida e Reverse Charging.Entrambi i dispositivicome lo sblocco del volto e il sensore di impronte digitali (TCL 10 Plus è dotato di sensore sul display, mentre TCL 10 SE lo porta sul retro).