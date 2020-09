Asus ufficializza la gamma di notebook con processori Intel Core di 11a generazione

ha annunciato la nuova e rinnovata line up di PC, che comprende anche laptop dotati della potenza dei processori Intel Core di undicesima generazione, e il debutto del primo laptop certificato dal brand Intel Evo.



I laptop presenti nella line up includonoprimo laptop al mondo ad essere certificato secondo lo standard della piattaforma Intel Evo;, il laptop con formato 3:2 3.3K;, laptop da 14 pollici dotato di ScreenPad;, il più leggero ZenBook da 14 pollici, con un peso fino a 980 gr;, laptop OLED 4K da 15 pollici; e, laptop aziendale da 14 pollici.Come detto, i laptop Asus sono dotati diche sfruttano la potenza della tecnologia AI per consentire velocità senza precedenti e performance superiori per un utilizzo quotidiano del PC, mentre ilforniscono una connettività veloce e affidabile.La nuova linea di PC è alimentata daDurante l'evento di lancio, ASUS ha presentato(UX371, con display FHD retroilluminato a LED da 1W), con certificazione Intel Evo, che assicura la rispondenza alla seconda edizione delle specifiche tecniche e ai Key Experience Indicators del programma di innovazione Project Athena di Intel.è pensato per essere facilmente trasportato grazie alle sue dimensioni incredibilmente ridotte: solo 13,9 mm di spessore e 1,2 kg di peso.Munito di un touchscreen con display UHD OLED NanoEdge ultra vivido in 4K con certificazione PANTONE Validated, offre. Un piccolo schermo di grande qualità, quindi, con neri profondi e contrasto eccezionale, grazie alla sua certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black, ma con anche un'attenzione alla salute degli occhi, grazie alla certificazione TÜV Rheinland. Il touchscreen inoltre supporta ASUS Pen, il nuovo pennino attivo con 4096 livelli di pressione che permettono un input sempre più intuitivo.si contraddistingue per un lussuoso design premium,, riflessi diamantati a contrasto in rame rosso e una barra decorativa in alluminio spazzolato. La robusta cerniera ErgoLift a 360°, progettata con incredibile precisione, consente di utilizzare il dispositivo in qualsiasi angolatura: in modalità classica a laptop, completamente piegato a tablet o in qualsiasi via di mezzo come in modalità stand o a tenda.dispone inoltre dell'ASUS NumberPad 2.0 che consente l'utilizzo rapido dei numeri e di tastiera con il nuovo design edge-to-edge che offre più spazio per tasti funzione aggiuntivi.Con processore Intel Core i7 di 11a Generazione con grafica Intel Iris Xe, fino a 16GB di RAM e SSD PCIe 3.0 x4 fino a 1TB,garantisce prestazioni incredibili in movimento. Inoltre, per una massima connettività ovunque ci si trovi, il notebook offre due porte Thunderbolt 4 USB-C, una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta HDMI. La batteria ad alta capacità didura fino a ben 15 ore, sufficienti anche per la giornata lavorativa più lunga.