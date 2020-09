Il nuovo iPad ha chip A12 Bionic con il Neural Engine e schermo Retina da 10,2”

Apple ha presentato l'





di ottava generazione, caratterizzato da une dal potenteche porta per la prima volta sul modello di base il Neural Engine.Il chip A12 Bionic, con una CPU più veloce del 40% e il doppio della capacità grafica. Inoltre, per la prima volta su iPad, il chip A12 Bionic introduceper capacità di machine learning all’avanguardia, inclusi occlusione tra persone e rilevamento del movimento nelle app di realtà aumentata (AR), foto-editing ottimizzato, prestazioni di Siri e molto altro.Il nuovo iPad di ottava generazione è anche progettato per ridurre l’impatto ambientale: infatti haper le saldature della scheda logica principale, è privo di sostanze dannose, ha un’elevata efficienza energetica e ha un packaging in fibra di legno riciclata o ottenuta da foreste gestite in modo sostenibile.Il nuovo iPad (ottava generazione) può essere ordinato su apple.com/it e tramite l’app Apple Store in oltre 25 Paesi e territori, inclusi gli Stati Uniti. iPadcon un prezzo a partire da(IVA incl.) per il modello Wi-Fi e da(IVA incl.) per il modello Wi-Fi + Cellular; è disponibile in argento, grigio siderale e oro in configurazioni da 32GB e 128GB.