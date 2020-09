Polaroid Now in edizione per collezionisti ispirata a The Mandalorian

Polaroid, in collaborazione con Lucasfilm, ha lanciato

una nuova esclusiva fotocamera e una pellicola speciale

per celebrare la serie live action dell'universo Star Wars The Mandalorian, disponibile su Disney+.

Polaroid infatti ha dato un nuovo volto alla sua ultima fotocamera analogica, la Polaroid Now, con una pellicola Polaroid in edizione speciale.





Questa nuova gamma di edizioni limitate comprende la fotocamera istantanea Polaroid Now ispirata a The Mandalorian e la speciale pellicola a colori i-Type con l'immagine de Il Bambino, affettuosamente soprannominato Baby Yoda.





Realizzata con colori e texture ispirati alla corazza del Mandaloriano, la Polaroid Now in edizione speciale ricorda l'acciaio Beskar ed è arricchita con particolari grafici del protagonista. La fotocamera è inoltre dotata delle ultime tecnologie analogiche, come autofocus, doppia esposizione, autoscatto e flash dinamico.





La pellicola a colori i-Type con

Il Bambino, abbinata alla Polaroid Now The Mandalorian, comprende otto istantanee con cornici in edizione limitata. Ci sono in tutto 12 cornici diverse da collezionare. Ogni cornice ha tonalità iridescenti color seppia, viola o verde oliva lucido, e propone personaggi e simboli della serie.



La fotocamera istantanea Polaroid Now The Mandalorian sarà disponibile ad un prezzo suggerito al pubblico di €139,99,

mentre le pellicole a colori i-Type The Mandalorian a €17,99.

