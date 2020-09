Jabra introduce l’ANC nei nuovi Elite 85t e aggiorna la gamma Elite 75t

ha introdotto nella sua gamma di auricolari true wireless la funzione Advanced Active Noise Cancellation (ANC) con la nuova serie

e l’aggiornamento della gamma Elite 75t.



I nuovi Elite 85t sono caratterizzati dalla più avanzata tecnologia ANC di Jabra, senza comprometterne le dimensioni o il design esclusivo, studiato per mantenere la vestibilità ottima per tutto il giorno. La medesima efficacia della tecnologia ANC è garantita per le chiamate e la fruizione della musica.



Gli upgrade – gratuiti - della serie Elite 75t (anche per la versione Active), verranno rilasciati con un aggiornamento del firmware nell'app Sound +. Jabra è la prima società ad aggiungere la funzione cancellazione del rumore in una linea di prodotti wireless esistente, creando così una delle più ampie proposte con tecnologia ANC sul mercato.

I nuovi Elite 85t sono corredati da tecnologia Jabra Advanced ANC: il doppio chipset negli auricolari garantisce l’efficacia della tecnologia e un'elaborazione del suono ottimale. Gli Elite 85t possono essere considerati tra gli auricolari più piccoli con la miglior tecnologia ANC, e con funzione HearThrough per far percepire all’utente l'ambiente che lo circonda: entrambe le funzionalità sono completamente regolabili

con doppio cursore, per passare dalla funzione ANC a quella HearThrough anche in modo graduale.





Dal momento che la richiesta di flessibilità per effettuare e ricevere chiamate è in aumento, i nuovi auricolari Jabra Elite 85t offrono una qualità eccezionale della conversazione, sia per l'utente che per il suo interlocutore, grazie alla tecnologia a 6 microfoni (tre microfoni in ciascun auricolare, due all'esterno e uno all'interno).







Per quanto riguarda gli, anche nella versione Active, orai sono disponibili con l'aggiunta della tecnologia ANC. Stesse eccezionali esperienze di chiamate, stesso straordinario suono e alto livello di vestibilità, ora con l'aggiunta della funzionalità ANC standard di Jabra,applicabile alla riproduzione musicale e multimediale. Questo aggiornamento gratuito viene reso disponibile grazie all'ingegneria Jabra,. Sfruttando il potente processore audio digitale già disponibile negli Elite 75t, Jabra è stata in grado di implementare l'ANC nella linea di prodotti già esistente.La serie Jabra Elite 75t sarà disponibile per l'acquisto con ANC come standard. Ciò significa che coloro che possiedono già gli auricolari Elite 75t, o hanno intenzione di acquistarli, potranno provare il livello standard della cancellazione del suono di Jabra, in particolare sulle frequenze più basse.I modelli con ANC continueranno inoltre ad avere i gradi di protezione IP55 / IP57 e una garanzia di due anni. Con ANC attivo, la batteria durerà 5 ore e mezza con una singola carica (24 ore in totale con custodia di ricarica), mentre con la funzione disattivata si confermano le attuali 7 ore e mezza (28 ore in totale).