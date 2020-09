Galaxy Tab Active3, il tablet progettato per resistere in ambienti difficili

presentato il nuovo

, il tablet rugged, basato sul famoso design del Tab Active2.

Galaxy Tab Active3 dispone della certificazione MIL-STD-810H per gestire alcuni tra i lavori più impegnativi negli ambienti più estremi. Grazie alla capacità migliorata di assorbimento degli urti, il dispositivo ora è in grado di sopportare cadute da un’altezza massima di 1,5 metri con la cover protettiva in dotazione. La classificazione IP683 per la resistenza alla polvere e all’acqua assicura inoltre la massima tranquillità quando si lavora in ambienti esterni con condizioni imprevedibili.



Dotato del potente processore Exynos 9810, 4 GB di RAM e fino a 128 GB di archiviazione interna, Tab Active3 ha tutta la potenza utile per le aziende digitali di oggi, così come il Wi-Fi MIMO offre il massimo della connettività per il trasferimento super veloce dei dati.

La batteria da 5050 mAh sostituibile e di lunga durata supporta anche la ricarica veloce tramite USB e POGO pin, in modo da poter dedicare più tempo al lavoro e meno a ricaricare il dispositivo. Inoltre, per le aziende che utilizzano tablet in una posizione fissa, ad esempio per un chiosco multimediale, Tab Active3 ora supporta una modalità senza batteria.





Quando è attivata nelle impostazioni, la funzionalità Touch Sensitivity consente ai professionisti di continuare a utilizzare Tab Active3 mentre indossano i guanti9. Non occorre più perdere tempo per togliersi e rimettersi i guanti. S-Pen con certificazione IP68. Perfetta per l’acquisizione di firme e per la gestione di documenti complessi in ambienti in cui vengono indossati i guanti, la S-Pen è anche resistente all’acqua e alla polvere. Il nuovo Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529€ nella colorazione Black.

