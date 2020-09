Amazon: Prime Day torna il 13 e 14 ottobre

ha annuncia il ritorno dell’evento annuale Prime Day il, a poche settimane dall’inizio della stagione natalizia. Durante i due giorni di Prime Day i clienti Amazon Prime avranno accesso. Prime Day inizierà in Italia alle 00:01 di martedì 13 ottobre e durerà fino alle 23:59 di mercoledì 14 ottobre.“Quest’anno Prime Day è l’opportunità perfetta per i clienti Amazon Prime di acquistare tutto ciò che desiderano, in totale comodità da casa propria e, perché no, anche di anticipare gli acquisti di Natale, così da avere ancora più tempo da trascorrere con la propria famiglia e i propri cari durante le festività e il periodo che le precede”, afferma Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon.it e Amazon.es. “Nel corso di questo anno senza precedenti, ci impegniamo a rendere questo Prime Day il migliore di sempre per le piccole e medie imprese e siamo entusiasti che i clienti Amazon Prime di tutto il mondo scoprano nuovi modi per supportare gli imprenditori locali e risparmiare su tutto ciò di cui hanno bisogno e che amano.”Chi non è ancora cliente Amazon Prime può iscriversi, o iniziare, alla pagina www.amazon.it/primeday per partecipare a Prime Day.Inoltre Amazon rafforza il proprio impegno nei confronti delle piccole e medie imprese lanciando in occasione di Prime Day un'interessante offerta:, i clienti Amazon Prime che spendono almeno 10€ su una selezione di prodotti di piccole e medie imprese, riceveranno. Maggiori informazioni sono disponibili su www.amazon.it/pmi