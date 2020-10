NumWorks, la calcolatrice grafica per gli studenti dello scientifico

azienda francese fondata nel 2016, lancia sul mercato italiano la propria

pensata appositamente per gli studenti di licei scientifici e istituti tecnici.

Rispetto alle classiche calcolatrici scientifiche, NumWorks ha uno schermo più grande, a colori, e caratterizzato dalla presenza di icone attraverso le quali è possibile sviluppare grafici di funzioni o tabelle, e una tastiera gerarchica divisa in tre aree per un utilizzo più pratico e confortevole: area di navigazione, per una facile navigazione fra i menù; area funzioni avanzate: per i calcoli che includono le funzioni più complesse e tastierino numerico con una dimensione maggiore per i tasti più utilizzati. NumWorks è inoltre la prima calcolatrice a sviluppare e supportare Python, linguaggio di programmazione standard del settore che permette a professori e studenti di muovere i primi passi nell'informatica in classe.

Altra caratteristica distintiva del prodotto è la sua filosofia collaborativa: la calcolatrice è costruita su licenza Creative Commons, ovvero si propone come uno strumento collaborativo "aperto" al cui codice è possibile accedere gratuitamente per modificarlo e condividere eventuali miglioramenti con il resto della community. In questo modo professori e studenti hanno l'opportunità di proporre e segnalare nuove funzioni che possono poi essere implementate in NumWorks.

È possibile acquistare la calcolatrice grafica NumWorks al costo di €79,99 tramite il sito web dell'azienda o su Amazon. NumWorks offre anche un simulatore online gratuito su iOS e Android che consente a studenti e insegnanti di utilizzare la calcolatrice grafica NumWorks a tutti gli effetti direttamente dal proprio browser



