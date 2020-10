Arriva il nuovo Creative Pebble V3: più grande, più potente e wireless

è l’ultima aggiunta di Creative Technology alla serie di altoparlanti per PC chiamata. Pur mantenendo lo stesso design elegante e minimalista, adatto a ogni postazione, questi altoparlanti USB-C garantiscono migliori performance grazie a un audio più forte e più chiaro,che rappresenta la soluzione ideale per lavorare, imparare e giocare da casa. _Pebble V3 si presenta sotto forma di sistema di altoparlanti 2.0, che mantiene lo stesso design rialzato di 45°, pensato specificatamente per offrire agli utenti la migliore esperienza d’ascolto possibile. I driver full-range personalizzati da 2.25” garantisconoDispone inoltre diper garantire una comunicazione chiara senza sacrificare nessun effetto ambientale. In aggiunta, gli utenti possono amplificare ulteriormente l’audio grazie allo switch integrato che consente di massimizzare la potenza acustica di Pebble V3 senza distorsioni.Il volume può essere molto alto se necessario: se collegato a una porta USB-C da 10W, a un adattatore USB-C o a un adattatore USB-A 5V 2°, emette un audio il 50% più alto rispetto a quello del Pebble originale. In effetti,funge da prodotto complementare per esprimere al meglio il potenziale dell’intera serie Pebble. È inoltre incluso un jack AUX-in da 3.5mm che garantisce la compatibilità universale tra dispositivi audio analogici.Creative Pebble V3 è disponibile al prezzo di €37,99 su Creative.com.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita