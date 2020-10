Epson SureColor SC-F100: la prima stampante A4 a sublimazione della gamma

Epson ha annunciato la nuova SureColor SC-F100

, ideata per le piccole imprese e le start-up che desiderano espandere la propria offerta di prodotti nel

settore degli articoli promozionali.

Grazie all’ingombro di una stampante desktop A4, questa stampante a sublimazione è perfetta - soprattutto quando lo spazio è limitato - per produrre articoli promozionali personalizzati, come tazze, portachiavi, cover per telefono e altri piccoli oggetti. SC-F100 soddisfa, inoltre, le esigenze dei produttori tessili che desiderano creare prodotti su misura come cappellini, grembiuli, cordini e piccoli cuscini.

Con il suo ridotto TCO, SC-F100 è ideale per le piccole imprese e garantisce

tempi di produzione rapidi

, il tutto senza richiedere competenze specifiche per l’installazione, l’utilizzo o la manutenzione.

I serbatoi di inchiostro possono essere ricaricati anche durante la stampa, in modo da non ritardare la produzione. Inoltre, i

flaconi di inchiostro da 140 ml

rappresentano un’alternativa più economica rispetto alle cartucce.

SC-F100 offre una

soluzione completa e affidabile

per la stampa in quanto tutti i suoi componenti - dalla stampante stessa agli inchiostri, dal driver alla carta - lavorano insieme.

La garanzia di 1 anno o 6000 fogli (a seconda di quale delle due condizioni si verifichi per prima) assicura la massima tranquillità.



Testina di stampa Epson PrecisionCore MicroTFP

Connettività Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet e USB 2.0

Display LCD a colori da 2,4 pollici

Flaconi di inchiostro ricaricabili da 140 ml

Garanzia Epson

