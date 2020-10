Apple presenta iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max: ecco prezzi e disponibilità

Apple ha presentato nuovicon tecnologia 5G. "Si tratta di un salto enorme per iPhone, che porta la migliore esperienza 5G sul mercato e le nostre tecnologie più evolute agli utenti che esigono il massimo dal loro iPhone,". "Ogni generazione di iPhone ha cambiato le nostre aspettative rispetto ad uno smartphone e ora, con il 5G, iPhone 12 Pro dà inizio a una nuova generazione di prestazioni. La perfetta integrazione del nostro hardware e del nostro software rende possibili potenti funzioni di fotografia computazionale, come l'espansione della modalità Notte a più fotocamere, e introduce il supporto per la registrazione di video HDR con Dolby Vision. Lo scanner LiDAR all'avanguardia offre agli utenti l'opportunità di vivere la realtà aumentata come mai prima d'ora e comporta vantaggi anche per la fotocamera, con una messa a fuoco automatica più veloce in ambienti poco illuminati e l'introduzione dei ritratti in modalità Notte. Queste esperienze e tante altre ancora ne fanno la migliore linea iPhone di sempre."Il 5G su iPhone, streaming video di qualità superiore, esperienze di gioco più reattive,, chiamate FaceTime in alta definizione e molto altro I clienti potranno inoltre contare su una connessione veloce e sicura, che ridurrà la necessità di connettersi a hotspot Wi-Fi pubblici.I nuovi smartphone sono dotati inoltre di, il primo nell'intero settore degli smartphone a essere stato costruito con un processo a 5 nanometri, e di

Prezzi e disponibilità

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max saranno disponibili nei modelli da 128GB, 256GB e 512GB nei colori grafite, argento, oro e blu Pacifico, a partire da €1189 e da €1289, rispettivamente. I clienti possono inoltre acquistare iPhone 12 Pro pagando €37,45 al mese o €899 con l'opzione permuta e iPhone 12 Pro Max pagando €41,20 al mese o €989 con l'opzione permuta su apple.com, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store. 9 iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono disponibili anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare).

apple.com, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store. iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max sono disponibili anche presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori (i prezzi possono variare). I clienti in potranno preordinare iPhone 12 Pro a partire dalle ore 14:00 (ora italiana) di venerdì 16 ottobre, con disponibilità da venerdì 23 ottobre e potranno preordinare iPhone 12 Pro Max a partire dalle ore 14:00 (ora Italiana) di venerdì 6 novembre, con disponibilità da venerdì 13 novembre.

Il caricabatterie MagSafe, il portafoglio in pelle con MagSafe e le custodie in silicone e trasparente per iPhone 12 Pro saranno disponibili a partire da venerdì 16 ottobre. La custodia in pelle per iPhone 12 Pro sarà disponibile a partire da venerdì 6 novembre. Il caricabatterie MagSafe Duo e la custodia sleeve in pelle saranno disponibili in un secondo momento.

a partire da venerdì sarà disponibile a partire da venerdì 6 novembre. Il caricabatterie MagSafe Duo saranno disponibili in un secondo momento. Per un periodo di tempo limitato, gli utenti che acquistano un nuovo iPhone, iPad, Mac, iPod touch o una nuova Apple TV hanno diritto a un anno di abbonamento gratuito a Apple TV+ e a un periodo di prova gratuito di tre mesi per Apple Arcade. 10

Insieme al nuovo processore ISP (Image Signal Processor),impossibili per le fotocamere tradizionali. I modelli iPhone 12 Pro introducono inoltre, in arrivo più avanti quest'anno,che unisce l'elaborazione multiframe delle immagini e la fotografia computazionale di Apple con la versatilità del formato RAW. Gli utenti avranno il pieno controllo creativo su colore, dettagli e gamma dinamica in nativo su iPhone o con altre app di fotoritocco professionale.iPhone 12 Pro, la più veloce mai vista su iPhone, che offre prestazioni del 27% superiori per foto e video in ambienti poco illuminati; la fotocamera ultra-grandangolare con un campo di visione di 120°, ideale per catturare paesaggi spettacolari o più elementi della scena anche in spazi ristretti; e un teleobiettivo con lunghezza focale di 52 mm e zoom ottico 4x, ottimo per i ritratti.La nuova fotocamera grandangolare con apertura ƒ/1.6 è dotata di un sensore del 47% più ampio con pixel da 1,7μm per un miglioramento delle prestazioni pari all'87% in condizioni di scarsa illuminazione. Include inoltre la fotocamera ultra-grandangolare e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm per una flessibilità unica per primi piani più ravvicinati e crop più stretti. Questo sistema offre inoltre uno zoom ottico 5x.I miglioramenti, consentono di ottenere foto ancora più luminose. E il time-lapse in modalità Notte offre tempi di esposizione più lunghi per video più nitidi, un effetto light trail ottimizzato e un'esposizione più armoniosa in ambienti poco illuminati quando di usa un treppiede. Anche la tecnologia Deep Fusion, ora con prestazioni superiori, è integrata in tutte le fotocamere. E grazie a Smart HDR 3, gli utenti possono ottenere immagini dall'aspetto incredibilmente naturale, persino in scene complesse.I modelli iPhone 12 Pro offrono il massimo livello di qualità video per uno smartphone e sono le prime fotocamere e gli unici dispositivi al mondofino a 60 fps e stabilizzazione video di qualità superiore, per produzioni di qualità cinematografica. Il grading Dolby Vision viene elaborato live e mantenuto durante l'editing nell'app Foto o in iMovie, e anche in Final Cut Pro X più avanti quest'anno. Dolby Vision sfrutta il display Super Retina XDR per un contrasto eccezionale durante la registrazione e la riproduzione video. Gli utenti possono inoltre condividere i filmati con il supporto per AirPlay fino a 4K Dolby Vision su dispositivi esterni.