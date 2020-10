Apple HomePod mini: un potente altoparlante smart con funzioni di domotica

, la più recente novità della famiglia HomePod.“HomePod mini ha tutto ciò che i clienti desiderano in un altoparlante smart: regala un sound fenomenale per ascoltare la musica, integra un’assistente intelligente che offre un’esperienza personalizzata a ogni membro della famiglia e, come tutti i prodotti Apple, è progettato pensando alla privacy e alla sicurezza,”. “HomePod mini è l’altoparlante smart per eccellenza, pensato per chi possiede un dispositivo Apple. Funziona in perfetta sintonia con iPhone per riprodurre la musica, rispondere alle chiamate o proporre suggerimenti personalizzati per l’ascolto, esalta il sound di Apple TV, permette di ascoltare i brani sul Mac e tanto altro. Ci sono tante innovazioni Apple racchiuse in uno speaker così piccolo, e tutto ad un prezzo conveniente.”HomePod mini è progettato per funzionare con, e, nei prossimi mesi, anche con noti servizi musicali, inclusi Pandora e Amazon Music. Se si posizionano più HomePod mini in casa, tutti gli altoparlanti riproducono con una sincronizzazione perfetta la musica o i podcast nelle varie stanze. Se si posizionano due HomePod mini nella stessa stanza, è possibile creare una coppia stereo per un suono ampio, ricco e coinvolgente.HomePod, sfruttando l’audio computazionale per garantire prestazioni ottimali. Per ottenere un sound così fenomenale da uno speaker dal design così compatto, il chip Apple S5 di HomePod mini funziona in sinergia con software evoluti per analizzare le caratteristiche uniche della musica e applicare complessi modelli di tuning per ottimizzare il volume, regolare la gamma dinamica e controllare in tempo reale il movimento di driver e radiatori passivi. Il driver full-range progettato da Apple, dotato di un magnete al neodimio e di una coppia di radiatori passivi force-cancelling, regala bassi potenti e frequenze alte nitide.Grazie all’intelligenza di, HomePod mini offre un’esperienza personalizzata e perfettamente integrata agli utenti iPhone. Siri è in grado di identificare chi sta parlando, così può personalizzare la selezione di musica e podcast in base alle preferenze dell’utente o rispondere a richieste personali, come accedere a messaggi, promemoria, note e appuntamenti in calendario, oppure comporre un numero e rispondere a una chiamata.Siri offre inoltre agli utenti un aggiornamento personale per una rapida panoramica sulla loro giornata: potranno infatti chiedere all’assistente personale di essere aggiornati per ascoltare news, meteo, traffico, promemoria e appuntamenti.HomePod mini, così gli utenti potranno facilmente rispondere a una chiamata, ascoltare la musica archiviata sul Mac o vivere un’esperienza TV ancora più immersiva grazie all’ottimizzazione del sound di Apple TV. Quando si ascolta musica su iPhone, è sufficiente avvicinare il dispositivo a HomePod mini per trasferire all’istante lo streaming all’altoparlante senza perdere neppure una nota.