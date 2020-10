Cisco: 500 borse di studio per i futuri esperti di cybersecurity

Cisco mette a disposizione dei giovani italiani che ambiscono a diventare i futuri esperti di cybersecurity 500 borse di studio, che permetteranno ai selezionati di frequentare gratuitamente un percorso basato sui contenuti del programma di formazione Cisco Networking Academy, accedere a laboratori, webinar con esperti cybersecurity e aziende attive nel settore digitale.Per cogliere questa opportunità i giovani interessatiPer partecipare alla selezione bisogna andare sul sito dedicato all’iniziativa Cybersecurity Scholarship Italia: è richiesto di completare online un percorso di base gratuito “Introduzione alla Cybersecurity” e poi candidarsi con il proprio CV. I giovani selezionati potranno partecipare al programma, che si svolgerà fra dicembre 2020 e giugno 2021. La formazione prevede il completamento di un corso più avanzato, la partecipazione a webinar con i professionisti del settore di Cisco, il coinvolgimento in laboratori a conclusione del percorso realizzati con i partner Cisco Networking Academy che sono presenti su tutto il territorio nazionale. Si otterrà un certificato di partecipazione alla Scholarship e i digital badges Cisco.Si avrà inoltre l’opportunità di; inoltre, si entrerà a far parte di una community Cisco aperta a tutti i partecipanti e agli esperti cybersecurity dell’azienda, per creare contatti e confrontarsi.La selezione è aperta a tutti i giovani fra i 18 e i 45 anni residenti in Italia,. È richiesta anche una buona conoscenza dell’inglese.